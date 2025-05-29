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79 боїв за день: ворог активний на Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 234 перегляди

З початку доби відбулося 79 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог нещадно атакує позиції ЗСУ, завдаючи авіаударів та обстрілів.

79 боїв за день: ворог активний на Покровському та Новопавлівському напрямках

79 боїв сталося на фронті з початку поточної доби, понад половина з них - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 29 травня, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 79 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як вказано, потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Мар’їне, Гірки, Біла Береза, Славгород, Кучерівка, Дмитрівка, Олександрівка, Рясне, Шевченкове, Попівка, Комарівка, Тур’я, Покровка Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Миропільське та Наумівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

Українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки, були зупинені українськими воїнами.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, точиться запеклий бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак. Довга Балка зазнала удару КАБ.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Гуляйполю некерованими авіаракетами; по Верхній Терсі, Малинівці та Ольгівському - авіабомбами.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точились поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку, окрім того, некерованими авіаракетами вдарив по Ольгівці.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще сім бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів та 31 артсистему29.05.25, 08:03 • 2626 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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