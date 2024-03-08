ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 11:50  •  6875 просмотра

Read in English

Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду на получение 4,5 млрд евро из 50-миллиардной программы ЕС для Украины в марте во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой выразил надежду на получение в марте 4,5 млрд евро из программы ЕС на 50 млрд евро, коснулся вопросов переговоров о вступлении Украины в ЕС, продолжения беспошлинной торговли и возможностей для разблокирования пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом спикер парламента сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Провел важную встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдисом Домбровскисом", - сообщил председатель ВР.

По его словам, он приветствовал окончательное утверждение финансового инструмента для Украины - Ukraine Facility, который предусматривает поддержку Украины в течение четырех лет размером 50 млрд евро. Это важный шаг поддержки со стороны ЕС, указал он.

Акцентировал, что для Украины очень важно получить финансирование в этом году в рамках Ukraine Facility на уровне 2023 года. Надеюсь, что уже в марте мы сможем получить первый транш размером 4,5 млрд евро

- отметил Стефанчук.

Также, по его словам, обсудили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Проинформировал о принятии необходимых законов в украинском парламенте. Ожидаем безотлагательного утверждения Советом ЕС по общим вопросам переговорной рамки", - указал председатель ВР.

"Крайне важный вопрос, который подняли, - это автономные меры по либерализации торговли, предоставленные ЕС Украине с 2022 года, и дальнейшая пролонгация этих мер. Они имеют важнейший положительный эффект для экономики Украины", - добавил он.

Обсудили также вопросы продовольственной безопасности.

Уделили внимание ситуации на украинско-польской границе и возможностям для разблокирования путей пропуска. Ведь экспорт продукции - это вопрос экономической стабильности и выживания страны в условиях полномасштабной войны

- проинформировал Стефанчук.

Напомним

В пятницу, 8 марта, в Киев приехал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраина
facebookFacebook
kievКиев
polshaПольша
Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  15650 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  30320 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  57758 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106600 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108705 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108012 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109130 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130501 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135726 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125813 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Новости по теме
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

  •  6875 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  22933 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  30320 просмотра
Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

  •  7324 просмотра
В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

  •  8579 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

  •  19523 просмотра
Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

  •  16553 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

  •  19616 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

  •  19729 просмотра
Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

  •  20128 просмотра

Популярные

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  100352 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  35005 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  24529 просмотра
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  108603 просмотра
Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

Гонконг представил законопроект о безопасности с пожизненным заключением за государственную измену и мятеж

  •  59981 просмотра

Публикации

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  22933 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  30320 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  137506 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  143279 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  172434 просмотра

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду на получение 4,5 млрд евро из 50-миллиардной программы ЕС для Украины в марте во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Экономика •   •  6875 просмотра
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Два народных депутата от партии "Слуга народа", члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поставили под сомнение новую прозрачную систему закупок продовольствия для Вооруженных сил Украины, несмотря на их сомнительные связи с пророссийскими деятелями и компаниями.

Война •   •  22933 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений. УНН пообщался с фигурантом дела - Хорошаевым

политика •   •  30320 просмотра
Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины обсудили насущные потребности украинской армии, в частности в артиллерии и боеприпасах, с Министром обороны Греции Никосом Дендиасом во время важного телефонного разговора.

Война •   •  7324 просмотра
Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

Самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну.

Общество •   •  8579 просмотра
В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

Украинские Воздушные Силы обнаружили и нацелили российские самолеты на расстоянии более 150 км. Сегодня проверяется результат боевой работы.

Война •   •  19523 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

Польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Новости Мира •   •  16553 просмотра
Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.

Война •   •  19616 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Лу Хуэй посетил Украину, проведя с украинскими чиновниками откровенные и дружеские переговоры об украинско-китайских отношениях.

политика •   •  19729 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Во время встречи с китайской правительственной делегацией Лубинец заявил, что Китай может помочь Украине вернуть депортированных россией украинцев из-за своего влияния на РФ.

Война •   •  20128 просмотра
Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец