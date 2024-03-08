4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, во время которой выразил надежду на получение в марте 4,5 млрд евро из программы ЕС на 50 млрд евро, коснулся вопросов переговоров о вступлении Украины в ЕС, продолжения беспошлинной торговли и возможностей для разблокирования пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом спикер парламента сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Провел важную встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдисом Домбровскисом", - сообщил председатель ВР.

По его словам, он приветствовал окончательное утверждение финансового инструмента для Украины - Ukraine Facility, который предусматривает поддержку Украины в течение четырех лет размером 50 млрд евро. Это важный шаг поддержки со стороны ЕС, указал он.

Акцентировал, что для Украины очень важно получить финансирование в этом году в рамках Ukraine Facility на уровне 2023 года. Надеюсь, что уже в марте мы сможем получить первый транш размером 4,5 млрд евро - отметил Стефанчук.

Также, по его словам, обсудили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Проинформировал о принятии необходимых законов в украинском парламенте. Ожидаем безотлагательного утверждения Советом ЕС по общим вопросам переговорной рамки", - указал председатель ВР.

"Крайне важный вопрос, который подняли, - это автономные меры по либерализации торговли, предоставленные ЕС Украине с 2022 года, и дальнейшая пролонгация этих мер. Они имеют важнейший положительный эффект для экономики Украины", - добавил он.

Обсудили также вопросы продовольственной безопасности.

Уделили внимание ситуации на украинско-польской границе и возможностям для разблокирования путей пропуска. Ведь экспорт продукции - это вопрос экономической стабильности и выживания страны в условиях полномасштабной войны - проинформировал Стефанчук.

Напомним

В пятницу, 8 марта, в Киев приехал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.