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4,5 млрд євро від ЄС у березні та зняття блокади на кордоні з Польщею: Стефанчук переговорив з віцепрезидентом Єврокомісії

Київ • УНН

 • 31027 перегляди

Спікер Руслан Стефанчук висловив сподівання на отримання 4,5 млрд євро з 50-мільярдної програми ЄС для України в березні під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

4,5 млрд євро від ЄС у березні та зняття блокади на кордоні з Польщею: Стефанчук переговорив з віцепрезидентом Єврокомісії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої висловив сподівання на отримання у березні 4,5 млрд євро з програми ЄС на 50 млрд євро, торкнувся питань переговорів про вступ України до ЄС, продовження безмитної торгівлі та можливостей для розблокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Про це спікер парламенту повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Провів важливу зустріч із Виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії за напрямом "Економіка, що працює для людей" Валдісом Домбровскісом", - повідомив голова ВР.

З його слів, він привітав остаточне затвердження фінансового інструменту для України - Ukraine Facility, який передбачає підтримку України впродовж чотирьох років обсягом 50 млрд євро. Це важливий крок підтримки з боку ЄС.

Акцентував, що для України дуже важливо отримати фінансування цього року у межах Ukraine Facility на рівні 2023 року. Сподіваюся, що вже у березні ми зможемо отримати перший транш розміром 4,5 млрд євро

- зазначив Стефанчук.

Також, з його слів, обговорили початок переговорів про вступ України в ЄС. "Поінформував про прийняття необхідних законів в українському парламенті. Очікуємо на невідкладне затвердження Радою ЄС із загальних питань переговорної рамки", - вказав голова ВР.

"Украй важливе питання, яке порушили, - це автономні заходи з лібералізації торгівлі, надані ЄС Україні з 2022 року, і подальша пролонгація цих заходів. Вони мають надважливий позитивний ефект для економіки України", - додав він.

Обговорили також питання продовольчої безпеки.

Приділили увагу ситуації на українсько-польському кордоні та можливостям для розблокування шляхів пропуску. Адже експорт продукції - це питання економічної стабільності й виживання країни в умовах повномасштабної війни

- поінформував Стефанчук.

Нагадаємо

У п'ятницю, 8 березня, до Києва приїхав віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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