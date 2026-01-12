2025 год унес наибольшее количество жизней гражданских лиц в Украине с 2022 года - ООН

Фото: AP

В прошлом году в Украине зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданских лиц с 2022 года. В частности, обстрелы привели к гибели 2 514 гражданских лиц и ранению 12 142 человек, что на 31% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), передает УНН.

Детали

В 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданских лиц с 2022 года - говорится в сообщении.

В ежемесячном докладе о вреде, причиненном гражданским лицам, ММПЧУ подтвердила, что связанное с конфликтом насилие в Украине в 2025 году привело к гибели 2 514 гражданских лиц и ранению 12 142 человек. Общее количество погибших и раненых гражданских в 2025 году было на 31% выше, чем в 2024 году (2 088 погибших; 9 138 раненых), и на 70% выше, чем в 2023 году (1 974 погибших; 6 651 раненый).

Подавляющее большинство жертв среди гражданских лиц, подтвержденных ММПЧУ в 2025 году, произошло на подконтрольной правительству Украины территории в результате атак, совершенных российскими вооруженными силами (97%; 2 395 погибших и 11 751 раненый).

Также сообщается, что усиленные попытки российских вооруженных сил по захвату территории привели к гибели и ранению гражданских лиц, разрушению критически важной инфраструктуры, прекращению предоставления базовых услуг и новым волнам перемещения населения в прифронтовых районах.

63% (9 253) всех потерь в 2025 году произошли именно в прифронтовых районах. Особенно пострадали люди старшего возраста, которые составляют значительную долю тех, кто остался в прифронтовых селах. ММПЧУ задокументировала, что лица в возрасте 60 лет и старше составляли более 45% (742 погибших) гражданских, погибших в прифронтовых районах в 2025 году, хотя они составляют лишь 25% общего населения Украины - добавили в ООН.

Применение беспилотников малой дальности вблизи линии фронта стало причиной значительного числа жертв среди гражданских лиц: погибли 577 человек и 3 288 были ранены, что на 120% больше по сравнению с 2024 годом (226 погибших; 1 528 раненых).

Дальнобойное оружие (ракеты и барражирующие боеприпасы) стало причиной 35% жертв среди гражданских лиц в Украине в 2025 году (682 погибших; 4 443 раненых), что на 65% больше по количеству погибших и раненых по сравнению с 2024 годом (531 погибший; 2 569 раненых).

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 9 января погибли четверо человек, 16 пострадали. Повреждена критическая инфраструктура, есть перебои с электроснабжением.