2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН
Київ • УНН
У 2025 році в Україні загинуло 2 514 цивільних та поранено 12 142 особи, що на 31% більше, ніж у 2024 році. Більшість жертв зафіксовано на підконтрольній уряду території, особливо в прифронтових районах.
У минулому році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року. Зокрема, обстріли призвели до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб, що на 31% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає УНН.
Деталі
У 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року
У щомісячній доповіді щодо шкоди, завданої цивільним особам, ММПЛУ підтвердила, що пов’язане з конфліктом насильство в Україні у 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб. Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2 088 загиблих; 9 138 поранених), і на 70% вищою, ніж у 2023 році (1 974 загиблих; 6 651 поранений).
Переважна більшість жертв серед цивільних осіб, підтверджених ММПЛУ у 2025 році, сталася на підконтрольній уряду України території внаслідок атак, здійснених російськими збройними силами (97%; 2 395 загиблих і 11 751 поранених).
Також повідомляється, що посилені спроби російських збройних сил щодо захоплення території призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування критично важливої інфраструктури, припинення надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення у прифронтових районах.
63% (9 253) усіх втрат у 2025 році сталися саме в прифронтових районах. Особливо постраждали люди старшого віку, які становлять значну частку тих, хто залишився в прифронтових селах. ММПЛУ задокументувала, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році, хоча вони складають лише 25% загального населення України
Застосування безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 осіб і 3 288 були поранені, що на 120% більше порівняно з 2024 роком (226 загиблих; 1 528 поранених).
Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених).
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ 9 січня загинуло четверо людей, 16 постраждали. Пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.