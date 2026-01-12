2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 3674 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 7378 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 10018 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 12166 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21548 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16153 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18082 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 37699 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36725 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29240 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
82%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12 січня, 10:45 • 4626 перегляди
Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро отримав притулок в Угорщині: у чому його звинувачують вдома12 січня, 11:02 • 3470 перегляди
Китай розкритикував інтерес Трампа до Гренландії12 січня, 11:59 • 4288 перегляди
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 4064 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 5540 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 21562 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 30683 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 37706 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 35043 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 39558 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32455 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28206 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34149 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36325 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92396 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У 2025 році в Україні загинуло 2 514 цивільних та поранено 12 142 особи, що на 31% більше, ніж у 2024 році. Більшість жертв зафіксовано на підконтрольній уряду території, особливо в прифронтових районах.

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН
Фото: AP

У минулому році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року. Зокрема, обстріли призвели до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб, що на 31% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає УНН.

Деталі

У 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року

- йдеться в повідомленні.

У щомісячній доповіді щодо шкоди, завданої цивільним особам, ММПЛУ підтвердила, що пов’язане з конфліктом насильство в Україні у 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб. Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2 088 загиблих; 9 138 поранених), і на 70% вищою, ніж у 2023 році (1 974 загиблих; 6 651 поранений).

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб, підтверджених ММПЛУ у 2025 році, сталася на підконтрольній уряду України території внаслідок атак, здійснених російськими збройними силами (97%; 2 395 загиблих і 11 751 поранених).

Також повідомляється, що посилені спроби російських збройних сил щодо захоплення території призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування критично важливої інфраструктури, припинення надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення у прифронтових районах.

63% (9 253) усіх втрат у 2025 році сталися саме в прифронтових районах. Особливо постраждали люди старшого віку, які становлять значну частку тих, хто залишився в прифронтових селах. ММПЛУ задокументувала, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році, хоча вони складають лише 25% загального населення України

- додали в ООН.

Застосування безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 осіб і 3 288 були поранені, що на 120% більше порівняно з 2024 роком (226 загиблих; 1 528 поранених).

Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених).

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 9 січня загинуло четверо людей, 16 постраждали. Пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Село
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Київ