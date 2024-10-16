17 украинских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Киев • УНН
17 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумской государственный университет получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу 801-1000.
17 высших учебных заведений Украины вошли в один из самых влиятельных рейтингов университетов мира Times Higher Education World University Rankings 2025, сообщает Министерство образования и науки Украины, пишет УНН.
Детали
«В этом году в рейтинг внесено рекордное количество украинских университетов - 17 ЗВО из Днепра, Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Сум, Ужгорода, Харькова и Черновцов. Также рекордным является количество украинских университетов, которые подали заявку для участия в рейтинге, - 55, что на треть больше по сравнению с прошлым годом», - сообщили в МОН.
Сумской государственный университет, как отмечается, получил самую высокую позицию среди украинских ЗВО, войдя в группу университетов, занявших места в диапазоне 801-1000 в мировом рейтинге. Все остальные украинские заведения попали в группу 1501+. Впервые в рейтинговой таблице появились Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова и Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Дополнение
Согласно методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивалась по 18 показателям эффективности, которые сгруппированы в пять обобщенных индикаторов: образовательная деятельность, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с промышленностью и международная открытость.
Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран.
Обновленный рейтинг университетов можно просмотреть по ссылке.