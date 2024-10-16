17 українських вишів увійшли до світового рейтингу Times Higher Education
Київ • УНН
17 закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2025. Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи 801-1000.
17 закладів вищої освіти України ввійшли до одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу Times Higher Education World University Rankings 2025, повідомляє Міністерство освіти і науки України, пише УНН.
Деталі
"Цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів - 17 ЗВО із Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців. Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком", - повідомили у МОН.
Сумський державний університет, як зазначається, отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801–1000 у світовому рейтингу. Усі інші українські заклади потрапили до групи 1501+. Уперше в рейтинговій таблиці з’явилися Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Доповнення
Відповідно до методології Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками ефективності, які згруповані в п'ять узагальнених індикаторів: освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень, співпраця з промисловістю та міжнародна відкритість.
Усього оцінювали 2095 установ зі 115 країн.
Оновлений рейтинг університетів можна переглянути за посиланням.