16 августа, 13:32 • 42599 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 83600 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 56735 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 59273 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 54566 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 49501 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245161 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212964 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167623 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154902 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
148 столкновений, авиаудары и дроны-камикадзе: обновленные карты Генштаба

Киев • УНН

 • 722 просмотра

16 августа на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 68 авиаударов, сбросили 127 управляемых авиабомб, применили 4718 дронов-камикадзе и совершили 5955 обстрелов.

148 столкновений, авиаудары и дроны-камикадзе: обновленные карты Генштаба

В течение суток 16 августа на фронте было зафиксировано 148 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и совершили 5955 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 140 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рудня, Дорошенково Сумской области; Красноторка, Белозерское Донецкой области; Межевая Днепропетровской области; Белогорье, Преображенка, Орехов Запорожской области; Казацкое Херсонской области

- доложили в Генштабе.

Указывается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов и пункт управления врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 279 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении в районе Григорьевки, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филиал.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малеевка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Гуляйпольском направлении, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 186 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

Сикорский: Трамп дал Путину шанс выйти из этой преступной войны, но пока результата нет17.08.25, 03:15 • 2708 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Курская область
Донецкая область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина
Беспилотный летательный аппарат