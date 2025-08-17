148 зіткнень, авіаудари та дрони-камікадзе: оновлені карти Генштабу

Протягом доби 16 серпня на фронті було зафіксовано 148 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рудня, Дорошенкове Сумської області; Красноторка, Білозерське Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Білогір’я, Преображенка, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області - доповіли у Генштабі.

Вказується, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій.

На Гуляйпільському напрямку, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 186 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

