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12,5% депутатов городских советов облцентров Украины досрочно прекратили полномочия с 2020 года - исследование

Киев • УНН

 • 94 просмотра

С 2020 года 145 депутатов городских советов облцентров Украины (12,5%) досрочно прекратили полномочия. Кировоградская область единственная, работающая в первоначальном составе, тогда как в Херсоне количество депутатов, сложивших мандат, составляет 37%.

12,5% депутатов городских советов облцентров Украины досрочно прекратили полномочия с 2020 года - исследование

Начиная с 2020 года 145 депутатов городских советов облцентров Украины (12,5%) досрочно прекратили полномочия. Кропивницкая область - единственная, работающая в начальном составе, а в Херсоне количество депутатов, сложивших мандат, составляет 37%. Об этом сообщает движение "Честно", передает УНН.

За время действующей каденции 145 депутатов городских советов облцентров Украины (12,5%) досрочно прекратили полномочия. 71% из них написали личные заявления о сложении мандатов; еще 10% занимали должности, несовместимые с депутатством; 12, к сожалению, умерли; и только 10 лишили полномочий их партии. Ни одного избранника с конца 2020-го и до мая 2025-го не отозвали сами избиратели 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Кропивницкая область - единственная, работающая в начальном составе. Больше всего же изменился депутатский состав в Черкассах, Черновцах и Харькове, где 21% избранников досрочно сложили полномочия, в Запорожье - 22%, в Одессе - 23%, а в Херсоне это число вообще перевалило за треть - 37%.

Отмечается, что после деоккупации Херсона полномочия органов местного самоуправления фактически перешли к военно-городской администрации, однако городской совет официально не распустили, поэтому 18 из 20 избранников собственноручно написали заявления о сложении мандата.

В 2022-м, когда город был оккупирован, никто из избранников не лишился мандата. Больше всего депутатов сложили полномочия в прошлом году - 11. Годом ранее - 5.

Это типичная ситуация для всей страны. Чаще всего депутаты горсоветов уходили в 2023-м (48) и 2024-м (49). И на это есть конкретная причина — правительственное постановление № 69 от 27 января 2023-го, согласно которому, депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках. Ассоциация городов Украины не раз просила Кабмин пересмотреть запрет на выезд за границу депутатам местных советов и должностным лицам местного самоуправления, которые не являются военнообязанными 

- добавляют в движении.

Также отмечается, что в Сумском городском совете свои полномочия сложили двое депутатов. Сначала Дмитрий Лантушенко из "ЕС" на сессии горсовета в 2021-м заявил о выходе из фракции и вообще об отходе от депутатства, но не из политики. Он возглавил областную ячейку партии "УДАР Виталия Кличко". На его место в совете пришла Дарья Резник, которая в 2023-м тоже покинула пост, потому что переехала за границу.

Состав Черновицкого горсовета изменился на 21%. Все девять депутатов сложили полномочия по собственной воле. В Чернигове только четыре депутата сложили полномочия по заявлениям.

В Одессе до полного состава совета сейчас не хватает аж восьми депутатов (23%). И это негативно сказалось на деятельности всего совета, в частности постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Кроме того, судебными решениями были лишены полномочий 4 депутата, в том числе и бывший мэр Херсона, гауляйтер оккупированной части Херсонщины - Владимир Сальдо.

Также сообщается, что в 2020-м году Верховная Рада изменила законодательство, предоставив право вносить предложение об отзыве депутата местного совета по народной инициативе (не ранее чем через год с момента приобретения таких полномочий) местной организации политической партии, от которой он избран депутатом, а также гражданам Украины, которые являются избирателями соответствующего округа. Это сделали перед первыми местными выборами по партийным спискам.

С конца 2021-го и по 1 мая 2025-го партии лишили полномочий 10 депутатов. Императивный мандат применяли в восьми горсоветах: Винницком, Запорожском, Луцком, Одесском, Полтавском, Ужгородском, Харьковском и Черкасском.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада лишила депутатского мандата народного депутата Олеся Довгого, который накануне написал заявление о прекращении своих полномочий. Теперь в украинском парламенте установлен антирекорд по количеству народных избранников, которых осталось 398.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Верховная Рада
Виталий Кличко
Украина
Ужгород
Черновцы
Полтава
Кропивницкий
Винница
Луцк
Черкассы
Запорожье
Одесса
Херсон
Сумы
Харьков
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