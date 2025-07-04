12,5% депутатов городских советов облцентров Украины досрочно прекратили полномочия с 2020 года - исследование

Начиная с 2020 года 145 депутатов городских советов облцентров Украины (12,5%) досрочно прекратили полномочия. Кропивницкая область - единственная, работающая в начальном составе, а в Херсоне количество депутатов, сложивших мандат, составляет 37%. Об этом сообщает движение "Честно", передает УНН.

За время действующей каденции 145 депутатов городских советов облцентров Украины (12,5%) досрочно прекратили полномочия. 71% из них написали личные заявления о сложении мандатов; еще 10% занимали должности, несовместимые с депутатством; 12, к сожалению, умерли; и только 10 лишили полномочий их партии. Ни одного избранника с конца 2020-го и до мая 2025-го не отозвали сами избиратели - говорится в сообщении.

Сообщается, что Кропивницкая область - единственная, работающая в начальном составе. Больше всего же изменился депутатский состав в Черкассах, Черновцах и Харькове, где 21% избранников досрочно сложили полномочия, в Запорожье - 22%, в Одессе - 23%, а в Херсоне это число вообще перевалило за треть - 37%.

Отмечается, что после деоккупации Херсона полномочия органов местного самоуправления фактически перешли к военно-городской администрации, однако городской совет официально не распустили, поэтому 18 из 20 избранников собственноручно написали заявления о сложении мандата.

В 2022-м, когда город был оккупирован, никто из избранников не лишился мандата. Больше всего депутатов сложили полномочия в прошлом году - 11. Годом ранее - 5.

Это типичная ситуация для всей страны. Чаще всего депутаты горсоветов уходили в 2023-м (48) и 2024-м (49). И на это есть конкретная причина — правительственное постановление № 69 от 27 января 2023-го, согласно которому, депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках. Ассоциация городов Украины не раз просила Кабмин пересмотреть запрет на выезд за границу депутатам местных советов и должностным лицам местного самоуправления, которые не являются военнообязанными - добавляют в движении.

Также отмечается, что в Сумском городском совете свои полномочия сложили двое депутатов. Сначала Дмитрий Лантушенко из "ЕС" на сессии горсовета в 2021-м заявил о выходе из фракции и вообще об отходе от депутатства, но не из политики. Он возглавил областную ячейку партии "УДАР Виталия Кличко". На его место в совете пришла Дарья Резник, которая в 2023-м тоже покинула пост, потому что переехала за границу.

Состав Черновицкого горсовета изменился на 21%. Все девять депутатов сложили полномочия по собственной воле. В Чернигове только четыре депутата сложили полномочия по заявлениям.

В Одессе до полного состава совета сейчас не хватает аж восьми депутатов (23%). И это негативно сказалось на деятельности всего совета, в частности постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Кроме того, судебными решениями были лишены полномочий 4 депутата, в том числе и бывший мэр Херсона, гауляйтер оккупированной части Херсонщины - Владимир Сальдо.

Также сообщается, что в 2020-м году Верховная Рада изменила законодательство, предоставив право вносить предложение об отзыве депутата местного совета по народной инициативе (не ранее чем через год с момента приобретения таких полномочий) местной организации политической партии, от которой он избран депутатом, а также гражданам Украины, которые являются избирателями соответствующего округа. Это сделали перед первыми местными выборами по партийным спискам.

С конца 2021-го и по 1 мая 2025-го партии лишили полномочий 10 депутатов. Императивный мандат применяли в восьми горсоветах: Винницком, Запорожском, Луцком, Одесском, Полтавском, Ужгородском, Харьковском и Черкасском.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада лишила депутатского мандата народного депутата Олеся Довгого, который накануне написал заявление о прекращении своих полномочий. Теперь в украинском парламенте установлен антирекорд по количеству народных избранников, которых осталось 398.