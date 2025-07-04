12,5% депутатів міських рад облцентрів України достроково припинили повноваження з 2020 року - дослідження

Починаючи з 2020 року 145 депутатів міських рад облцентрів України (12,5%) достроково припинили повноваження. Кропивницька область - єдина, що працює в початковому складі, а в Херсоні кількість депутатів, які склали мандат, становить 37%. Про це повідомляє рух "Чесно", передає УНН.

За час чинної каденції 145 депутатів міських рад облцентрів України (12,5%) достроково припинили повноваження. 71% із них написали особисті заяви про складання мандатів; ще 10% обіймали посади, несумісні з депутатством; 12, на жаль, померли; і лише 10 позбавили повноважень їхні партії. Жодного обранця з кінця 2020-го й до травня 2025-го не відкликали самі виборці - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Кропивницька область - єдина, що працює в початковому складі. Найбільше ж змінився депутатський склад у Черкасах, Чернівцях і Харкові, де 21% обранців достроково склали повноваження, в Запоріжжі - 22%, в Одесі - 23%, а в Херсоні це число взагалі перевалило за третину - 37%.

Зазначається, що після деокупації Херсону повноваження органів місцевого самоврядування фактично перейшли до військово-міської адміністрації, проте міську раду офіційно не розпустили, тож 18 з 20 обранців власноруч написали заяви про складання мандату.

2022-го, коли місто було окуповане, ніхто з обранців не позбувся мандату. Найбільше депутатів склали повноваження торік - 11. Роком раніше - 5.

Це типова ситуація для усієї країни. Найчастіше депутати міськрад йшли в 2023-му (48) і 2024-му (49). І на це є конкретна причина — урядова постанова № 69 від 27 січня 2023-го, згідно з якою, депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Асоціація міст України не раз просила Кабмін переглянути заборону на виїзд за кордон депутатам місцевих рад і посадовим особам місцевого самоврядування, які не є військовозобов’язаними - додають в русі.

Також зазначається, що у Сумській міській раді свої повноваження склало двоє депутатів. Спершу Дмитро Лантушенко з "ЄС" на сесії міськради в 2021-му заявив про вихід із фракції й узагалі про відхід від депутатства, але не з політики. Він очолив обласний осередок партії "УДАР Віталія Кличка". На його місце в раді прийшла Дар’я Резнік, яка в 2023-му теж залишила посаду, бо переїхала за кордон.

Склад Чернівецької міськради змінився на 21%. Усі дев’ятеро депутатів склали повноваження з власної волі. У Чернігові лише чотири депутати склали повноваження за заявами.

В Одесі до повного складу ради нині бракує аж вісьмох депутатів (23%). І це негативно позначилося на діяльності всієї ради, зокрема постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Окрім того, судовими рішеннями було позбавлено повноважень 4 депутатів, в тому числі і колишнього мера Херсона, гауляйтера окупованої частини Херсонщини - Володимира Сальдо.

Також повідомляється, що в 2020-му році Верховна Рада змінила законодавство, надавши право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) місцевій організації політичної партії, від якої його обрано депутатом, а також громадянам України, які є виборцями відповідного округу. Це зробили перед першими місцевими виборами за партійними списками.

З кінця 2021-го й по 1 травня 2025-го партії позбавили повноважень 10 депутатів. Імперативний мандат застосовували у восьми міськрадах: Вінницькій, Запорізькій, Луцькій, Одеській, Полтавській, Ужгородській, Харківській та Черкаській.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада позбавила депутатського мандата народного депутата Олеся Довгого, який напередодні написав заяву про припинення своїх повноважень. Тепер в українському парламенті встановлено антирекорд по кількості народних обранців, яких лишилося 398.