Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку

Світові ціни на нафту зросли на 3% після того, як потужний арктичний шторм "Fern" паралізував видобуток у ключових енергетичних регіонах США. Екстремальні морози призвели до заморожування свердловин та повної зупинки експорту сировини з портів Мексиканської затоки протягом минулих вихідних. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків PVM та City Index, американські виробники тимчасово втратили до 2 мільйонів барелів на добу, що становить приблизно 15% від загального національного видобутку. Найсильніше постраждали басейни Віллістон у Північній Дакоті та Пермський басейн у Техасі, де через обледеніння обладнання та перебої в електропостачанні видобуток впав на рекордні показники.

Експорт сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) з терміналів узбережжя Мексиканської затоки в неділю, 25 січня, скоротився до нуля. Хоча в понеділок відвантаження почало поступово відновлюватися, затримки в логістиці вже встигли створити дефіцит пропозиції на фізичному ринку.

Реакція світових бірж та цінові показники

На тлі побоювань щодо тривалих перебоїв у постачанні вартість еталонних марок нафти продемонструвала впевнене зростання.

Brent: зросла на 1,98 долара (3,02%) – до 67,57 долара за барель.

WTI: додала 1,76 долара (2,9%) – до 62,39 долара за барель.

Ринкові експерти застерігають, що якщо морози триматимуться довше тижня, запаси нафти в США можуть суттєво скоротитися, що підштовхне ціни до подальшого зростання. Додатковим фактором підтримки вартості палива залишається високий попит на мазут та газ для опалення в постраждалих штатах, де понад 750 тисяч споживачів залишаються без електроенергії.

