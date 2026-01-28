$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Світові ціни на нафту зросли на 3% після того, як шторм "Fern" паралізував видобуток у США. Екстремальні морози зупинили видобуток та експорт сировини з портів Мексиканської затоки.

Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку

Світові ціни на нафту зросли на 3% після того, як потужний арктичний шторм "Fern" паралізував видобуток у ключових енергетичних регіонах США. Екстремальні морози призвели до заморожування свердловин та повної зупинки експорту сировини з портів Мексиканської затоки протягом минулих вихідних. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків PVM та City Index, американські виробники тимчасово втратили до 2 мільйонів барелів на добу, що становить приблизно 15% від загального національного видобутку. Найсильніше постраждали басейни Віллістон у Північній Дакоті та Пермський басейн у Техасі, де через обледеніння обладнання та перебої в електропостачанні видобуток впав на рекордні показники.

російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією27.01.26, 23:50 • 1526 переглядiв

Експорт сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) з терміналів узбережжя Мексиканської затоки в неділю, 25 січня, скоротився до нуля. Хоча в понеділок відвантаження почало поступово відновлюватися, затримки в логістиці вже встигли створити дефіцит пропозиції на фізичному ринку.

Реакція світових бірж та цінові показники

На тлі побоювань щодо тривалих перебоїв у постачанні вартість еталонних марок нафти продемонструвала впевнене зростання.

  • Brent: зросла на 1,98 долара (3,02%) – до 67,57 долара за барель.
    • WTI: додала 1,76 долара (2,9%) – до 62,39 долара за барель.

      Ринкові експерти застерігають, що якщо морози триматимуться довше тижня, запаси нафти в США можуть суттєво скоротитися, що підштовхне ціни до подальшого зростання. Додатковим фактором підтримки вартості палива залишається високий попит на мазут та газ для опалення в постраждалих штатах, де понад 750 тисяч споживачів залишаються без електроенергії. 

      Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24.01.26, 05:49 • 8388 переглядiв

      Степан Гафтко

