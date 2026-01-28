Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи

$43.130.01
51.060.41
ukenru
27 января, 17:43 • 14529 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 25469 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 21975 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 34517 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 23087 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 41802 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23166 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17608 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 36094 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28097 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 27524 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 16864 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 20079 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 12080 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 11830 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 34518 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 27613 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 41803 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 43371 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 36094 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 11901 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 12146 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 20150 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 25646 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 33307 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Мировые цены на нефть выросли на 3% после того, как шторм "Fern" парализовал добычу в США. Экстремальные морозы остановили добычу и экспорт сырья из портов Мексиканского залива.

Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи

Мировые цены на нефть выросли на 3% после того, как мощный арктический шторм "Ферн" парализовал добычу в ключевых энергетических регионах США. Экстремальные морозы привели к замораживанию скважин и полной остановке экспорта сырья из портов Мексиканского залива в течение прошлых выходных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков PVM и City Index, американские производители временно потеряли до 2 миллионов баррелей в сутки, что составляет примерно 15% от общей национальной добычи. Сильнее всего пострадали бассейны Уиллистон в Северной Дакоте и Пермский бассейн в Техасе, где из-за обледенения оборудования и перебоев в электроснабжении добыча упала на рекордные показатели.

российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией27.01.26, 23:50 • 1518 просмотров

Экспорт сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов побережья Мексиканского залива в воскресенье, 25 января, сократился до нуля. Хотя в понедельник отгрузка начала постепенно восстанавливаться, задержки в логистике уже успели создать дефицит предложения на физическом рынке.

Реакция мировых бирж и ценовые показатели

На фоне опасений относительно длительных перебоев в поставках стоимость эталонных марок нефти продемонстрировала уверенный рост.

  • Brent: выросла на 1,98 доллара (3,02%) – до 67,57 доллара за баррель.
    • WTI: прибавила 1,76 доллара (2,9%) – до 62,39 доллара за баррель.

      Рыночные эксперты предостерегают, что если морозы будут держаться дольше недели, запасы нефти в США могут существенно сократиться, что подтолкнет цены к дальнейшему росту. Дополнительным фактором поддержки стоимости топлива остается высокий спрос на мазут и газ для отопления в пострадавших штатах, где более 750 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. 

      Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана24.01.26, 05:49 • 8388 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Ураган в США
      Энергетика
      Отопление
      Отключение света
      Электроэнергия
      Нефть марки Brent
      Северная Дакота
      Reuters
      Техас
      Соединённые Штаты