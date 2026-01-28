Зимний шторм в США спровоцировал скачок цен на нефть из-за остановки добычи

Мировые цены на нефть выросли на 3% после того, как мощный арктический шторм "Ферн" парализовал добычу в ключевых энергетических регионах США. Экстремальные морозы привели к замораживанию скважин и полной остановке экспорта сырья из портов Мексиканского залива в течение прошлых выходных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков PVM и City Index, американские производители временно потеряли до 2 миллионов баррелей в сутки, что составляет примерно 15% от общей национальной добычи. Сильнее всего пострадали бассейны Уиллистон в Северной Дакоте и Пермский бассейн в Техасе, где из-за обледенения оборудования и перебоев в электроснабжении добыча упала на рекордные показатели.

Экспорт сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов побережья Мексиканского залива в воскресенье, 25 января, сократился до нуля. Хотя в понедельник отгрузка начала постепенно восстанавливаться, задержки в логистике уже успели создать дефицит предложения на физическом рынке.

Реакция мировых бирж и ценовые показатели

На фоне опасений относительно длительных перебоев в поставках стоимость эталонных марок нефти продемонстрировала уверенный рост.

Brent: выросла на 1,98 доллара (3,02%) – до 67,57 доллара за баррель.

WTI: прибавила 1,76 доллара (2,9%) – до 62,39 доллара за баррель.

Рыночные эксперты предостерегают, что если морозы будут держаться дольше недели, запасы нефти в США могут существенно сократиться, что подтолкнет цены к дальнейшему росту. Дополнительным фактором поддержки стоимости топлива остается высокий спрос на мазут и газ для отопления в пострадавших штатах, где более 750 тысяч потребителей остаются без электроэнергии.

