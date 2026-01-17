Зведення Генштабу: протягом доби 117 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найскладнішою зоною бойових дій

Станом на 22:00 17 січня Генеральний штаб ЗСУ звітує про 117 бойових зіткнень від початку доби. російські загарбники продовжують масовано використовувати авіацію та дрони, завдавши 66 авіаударів (163 КАБи) та залучивши понад 3 500 дронів–камікадзе для атак по позиціях українських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Покровський напрямок - найвища інтенсивність боїв. Ворог 35 разів намагався штурмувати райони Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів. Сили оборони знешкодили 109 окупантів та знищили значну кількість техніки, зокрема станцію РЕБ та термінал супутникового зв’язку.

Гуляйпільський: Зафіксовано 19 боєзіткнень. Противник атакував у бік Варварівки та Зеленого, активно застосовуючи авіацію по населених пунктах Різдвянка та Залізничне.

Костянтинівський: Відбулося 14 атак поблизу Олександро–Шультиного та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають досі.

Південно–Слобожанський та Куп’янський: Окупанти здійснили загалом 14 атак, намагаючись просунутися в районах Вовчанська та Петропавлівки.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження – підкреслили у вечірньому зведенні Генштабу.

На Лиманському та Оріхівському напрямках Сили оборони успішно відбили спроби вклинення в нашу оборону. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога протягом доби не зафіксовано.

