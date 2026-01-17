Зведення Генштабу: протягом доби 117 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найскладнішою зоною бойових дій

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 11962 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 19000 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 18353 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 29842 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 40282 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 35375 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 50904 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28369 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 43589 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35930 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалихPhoto17 січня, 10:51 • 7556 перегляди
Зеленський провів енергетичний селектор: назвав, де найскладніша ситуація, і повідомив про доручення для захисту неба17 січня, 10:59 • 5446 перегляди
Італія затримала судно з чорним металом з росії, що порушувало санкціїPhotoVideo17 січня, 12:09 • 15220 перегляди
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає 17 січня, 14:20 • 3870 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла16:25 • 4994 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 20439 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 50908 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 29367 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 61016 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 91249 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Ґренландія
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 19104 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17029 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 15390 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 14967 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 26559 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зведення Генштабу: протягом доби 117 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найскладнішою зоною бойових дій

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Генштаб ЗСУ зафіксував 117 бойових зіткнень за добу, ворог застосував 66 авіаударів та понад 3500 дронів-камікадзе. Найбільша інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де відбито 35 штурмів.

Зведення Генштабу: протягом доби 117 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найскладнішою зоною бойових дій

Станом на 22:00 17 січня Генеральний штаб ЗСУ звітує про 117 бойових зіткнень від початку доби. російські загарбники продовжують масовано використовувати авіацію та дрони, завдавши 66 авіаударів (163 КАБи) та залучивши понад 3 500 дронів–камікадзе для атак по позиціях українських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Покровський напрямок - найвища інтенсивність боїв. Ворог 35 разів намагався штурмувати райони Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів. Сили оборони знешкодили 109 окупантів та знищили значну кількість техніки, зокрема станцію РЕБ та термінал супутникового зв’язку.

Гуляйпільський: Зафіксовано 19 боєзіткнень. Противник атакував у бік Варварівки та Зеленого, активно застосовуючи авіацію по населених пунктах Різдвянка та Залізничне.

Костянтинівський: Відбулося 14 атак поблизу Олександро–Шультиного та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають досі.

Південно–Слобожанський та Куп’янський: Окупанти здійснили загалом 14 атак, намагаючись просунутися в районах Вовчанська та Петропавлівки.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження

– підкреслили у вечірньому зведенні Генштабу.

На Лиманському та Оріхівському напрямках Сили оборони успішно відбили спроби вклинення в нашу оборону. На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога протягом доби не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях17.01.26, 14:49 • 11962 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград