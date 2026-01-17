$43.180.08
17 января, 12:49 • 11965 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 19005 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 18357 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 29845 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 40285 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 35378 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 50908 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28371 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 43590 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35933 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Сводка Генштаба: за сутки 117 боестолкновений, Покровское направление остается самой сложной зоной боевых действий

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Генштаб ВСУ зафиксировал 117 боевых столкновений за сутки, враг применил 66 авиаударов и более 3500 дронов-камикадзе. Наибольшая интенсивность боев на Покровском направлении, где отбито 35 штурмов.

Сводка Генштаба: за сутки 117 боестолкновений, Покровское направление остается самой сложной зоной боевых действий

По состоянию на 22:00 17 января Генеральный штаб ВСУ сообщает о 117 боевых столкновениях с начала суток. российские захватчики продолжают массированно использовать авиацию и дроны, нанеся 66 авиаударов (163 КАБа) и задействовав более 3 500 дронов-камикадзе для атак по позициям украинских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Покровское направление - наивысшая интенсивность боев. Враг 35 раз пытался штурмовать районы Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов. Силы обороны обезвредили 109 оккупантов и уничтожили значительное количество техники, в частности станцию РЭБ и терминал спутниковой связи.

Гуляйпольский: Зафиксировано 19 боестолкновений. Противник атаковал в сторону Варваровки и Зеленого, активно применяя авиацию по населенным пунктам Рождественка и Зализничное.

Константиновский: Произошло 14 атак вблизи Александро-Шультино и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Южно-Слобожанский и Купянский: Оккупанты совершили в общей сложности 14 атак, пытаясь продвинуться в районах Волчанска и Петропавловки.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение

– подчеркнули в вечерней сводке Генштаба.

На Лиманском и Ореховском направлениях Силы обороны успешно отбили попытки вклинения в нашу оборону. На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага в течение суток не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях17.01.26, 14:49 • 11967 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград