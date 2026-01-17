Сводка Генштаба: за сутки 117 боестолкновений, Покровское направление остается самой сложной зоной боевых действий

По состоянию на 22:00 17 января Генеральный штаб ВСУ сообщает о 117 боевых столкновениях с начала суток. российские захватчики продолжают массированно использовать авиацию и дроны, нанеся 66 авиаударов (163 КАБа) и задействовав более 3 500 дронов-камикадзе для атак по позициям украинских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Покровское направление - наивысшая интенсивность боев. Враг 35 раз пытался штурмовать районы Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов. Силы обороны обезвредили 109 оккупантов и уничтожили значительное количество техники, в частности станцию РЭБ и терминал спутниковой связи.

Гуляйпольский: Зафиксировано 19 боестолкновений. Противник атаковал в сторону Варваровки и Зеленого, активно применяя авиацию по населенным пунктам Рождественка и Зализничное.

Константиновский: Произошло 14 атак вблизи Александро-Шультино и Русиного Яра. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Южно-Слобожанский и Купянский: Оккупанты совершили в общей сложности 14 атак, пытаясь продвинуться в районах Волчанска и Петропавловки.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение – подчеркнули в вечерней сводке Генштаба.

На Лиманском и Ореховском направлениях Силы обороны успешно отбили попытки вклинения в нашу оборону. На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага в течение суток не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях