ЗСУ відбили 174 атаки ворога: ситуація на фронті 20 жовтня - зведення Генштабу

За даними Оперативного командування станом на 22:00 20 жовтня 2025 року, українські війська продовжують рішучий опір на всіх напрямках російського наступу. Від початку доби відбулося 174 бойові зіткнення, а ворог застосував дві ракети, 32 авіаудари з 67 керованими бомбами, 2 249 дронів-камікадзе та 2 932 артилерійські обстріли. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано шість зіткнень, дев’ять авіаударів та 125 обстрілів, включно з шістьма залпами РСЗВ. На Південно-Слобожанському ворог атакував дев’ять разів у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки, одна атака триває досі.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки, два зіткнення тривають. На Лиманському українські захисники відбили чотири штурми в Торському, Дробишевому, Колодязях та Шандриголовому.

На Слов’янському напрямку ворог атакував дев’ять разів, зокрема у Ямполі, Серебрянці, Дронівці, Григорівці та Федорівці, одне бойове зіткнення триває. На Краматорському зафіксовано дві атаки біля Ступочок, а на Костянтинівському – 18 бойових зіткнень у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Особливо напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку: 65 атак у районах Володимирівки, Шахового, Дорожнього, Паньківки, Новоекономічного, Молодецького та інших населених пунктів. П’ять зіткнень тривають досі. За попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, 89 з яких безповоротно, а українські воїни знищили одну бронемашину, сім безпілотників, чотири автомобілі та три мотоцикли ворога.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 22 атаки у Запоріжжі, Андріївці-Клевцовому, Олександрограді та інших населених пунктах, ще два бойові зіткнення тривають. На Гуляйпільському агресор завдав авіаудару по Залізничному, а на Оріхівському відбито 16 атак у напрямку Плавнів, Приморського та поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки та Степового; чотири зіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Миколаївці та здійснив безрезультатну спробу наблизитися до позицій поблизу Антонівського мосту.

