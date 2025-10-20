$41.730.10
ЗСУ відбили 174 атаки ворога: ситуація на фронті 20 жовтня - зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 554 перегляди

За добу 20 жовтня 2025 року українські війська відбили 174 бойові зіткнення, знешкодивши 130 окупантів на Покровському напрямку. Ворог застосував дві ракети, 32 авіаудари, 2249 дронів-камікадзе та 2932 артилерійські обстріли.

ЗСУ відбили 174 атаки ворога: ситуація на фронті 20 жовтня - зведення Генштабу

За даними Оперативного командування станом на 22:00 20 жовтня 2025 року, українські війська продовжують рішучий опір на всіх напрямках російського наступу. Від початку доби відбулося 174 бойові зіткнення, а ворог застосував дві ракети, 32 авіаудари з 67 керованими бомбами, 2 249 дронів-камікадзе та 2 932 артилерійські обстріли. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано шість зіткнень, дев’ять авіаударів та 125 обстрілів, включно з шістьма залпами РСЗВ. На Південно-Слобожанському ворог атакував дев’ять разів у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки, одна атака триває досі.

У Славутичі зафіксовано влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури - мер20.10.25, 22:28 • 1000 переглядiв

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Богуславки, два зіткнення тривають. На Лиманському українські захисники відбили чотири штурми в Торському, Дробишевому, Колодязях та Шандриголовому.

На Слов’янському напрямку ворог атакував дев’ять разів, зокрема у Ямполі, Серебрянці, Дронівці, Григорівці та Федорівці, одне бойове зіткнення триває. На Краматорському зафіксовано дві атаки біля Ступочок, а на Костянтинівському – 18 бойових зіткнень у районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Особливо напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку: 65 атак у районах Володимирівки, Шахового, Дорожнього, Паньківки, Новоекономічного, Молодецького та інших населених пунктів. П’ять зіткнень тривають досі. За попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, 89 з яких безповоротно, а українські воїни знищили одну бронемашину, сім безпілотників, чотири автомобілі та три мотоцикли ворога.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 22 атаки у Запоріжжі, Андріївці-Клевцовому, Олександрограді та інших населених пунктах, ще два бойові зіткнення тривають. На Гуляйпільському агресор завдав авіаудару по Залізничному, а на Оріхівському відбито 16 атак у напрямку Плавнів, Приморського та поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки та Степового; чотири зіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Миколаївці та здійснив безрезультатну спробу наблизитися до позицій поблизу Антонівського мосту.

Чернігівщина частково без світла через нову атаку рф: можливі перебої з водою20.10.25, 22:41 • 730 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Запоріжжя
Куп'янськ