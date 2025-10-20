$41.730.10
15:34 • 12072 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 22318 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 23462 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 32910 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 65751 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30033 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30515 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11573 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26276 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26651 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
ВСУ отбили 174 атаки врага: ситуация на фронте 20 октября - сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 324 просмотра

За сутки 20 октября 2025 года украинские войска отбили 174 боевых столкновения, обезвредив 130 оккупантов на Покровском направлении. Враг применил две ракеты, 32 авиаудара, 2249 дронов-камикадзе и 2932 артиллерийских обстрела.

ВСУ отбили 174 атаки врага: ситуация на фронте 20 октября - сводка Генштаба

По данным Оперативного командования по состоянию на 22:00 20 октября 2025 года, украинские войска продолжают решительное сопротивление на всех направлениях российского наступления. С начала суток произошло 174 боевых столкновения, а враг применил две ракеты, 32 авиаудара с 67 управляемыми бомбами, 2 249 дронов-камикадзе и 2 932 артиллерийских обстрела. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть столкновений, девять авиаударов и 125 обстрелов, включая шесть залпов РСЗО. На Южно-Слобожанском враг атаковал девять раз в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки, одна атака продолжается до сих пор.

В Славутиче зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - мэр20.10.25, 22:28 • 816 просмотров

На Купянском направлении россияне совершили семь атак вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного и Богуславки, два столкновения продолжаются. На Лиманском украинские защитники отбили четыре штурма в Торском, Дробышево, Колодязях и Шандриголово.

На Славянском направлении враг атаковал девять раз, в частности в Ямполе, Серебрянке, Дроновке, Григоровке и Федоровке, одно боевое столкновение продолжается. На Краматорском зафиксировано две атаки возле Ступочек, а на Константиновском – 18 боевых столкновений в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

Особенно напряженной остается ситуация на Покровском направлении: 65 атак в районах Владимировки, Шахового, Дорожного, Паньковки, Новоекономического, Молодецкого и других населенных пунктов. Пять столкновений продолжаются до сих пор. По предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, 89 из которых безвозвратно, а украинские воины уничтожили одну бронемашину, семь беспилотников, четыре автомобиля и три мотоцикла врага.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 22 атаки в Запорожье, Андреевке-Клевцовом, Александрограде и других населенных пунктах, еще два боевых столкновения продолжаются. На Гуляйпольском агрессор нанес авиаудар по Зализничному, а на Ореховском отбито 16 атак в направлении Плавней, Приморского и вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки и Степного; четыре столкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Николаевке и совершил безрезультатную попытку приблизиться к позициям вблизи Антоновского моста.

Черниговщина частично без света из-за новой атаки РФ: возможны перебои с водой20.10.25, 22:41 • 528 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Запорожье
Купянск