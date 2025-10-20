ВСУ отбили 174 атаки врага: ситуация на фронте 20 октября - сводка Генштаба
Киев • УНН
За сутки 20 октября 2025 года украинские войска отбили 174 боевых столкновения, обезвредив 130 оккупантов на Покровском направлении. Враг применил две ракеты, 32 авиаудара, 2249 дронов-камикадзе и 2932 артиллерийских обстрела.
По данным Оперативного командования по состоянию на 22:00 20 октября 2025 года, украинские войска продолжают решительное сопротивление на всех направлениях российского наступления. С начала суток произошло 174 боевых столкновения, а враг применил две ракеты, 32 авиаудара с 67 управляемыми бомбами, 2 249 дронов-камикадзе и 2 932 артиллерийских обстрела. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть столкновений, девять авиаударов и 125 обстрелов, включая шесть залпов РСЗО. На Южно-Слобожанском враг атаковал девять раз в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки, одна атака продолжается до сих пор.
В Славутиче зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - мэр20.10.25, 22:28 • 816 просмотров
На Купянском направлении россияне совершили семь атак вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного и Богуславки, два столкновения продолжаются. На Лиманском украинские защитники отбили четыре штурма в Торском, Дробышево, Колодязях и Шандриголово.
На Славянском направлении враг атаковал девять раз, в частности в Ямполе, Серебрянке, Дроновке, Григоровке и Федоровке, одно боевое столкновение продолжается. На Краматорском зафиксировано две атаки возле Ступочек, а на Константиновском – 18 боевых столкновений в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.
Особенно напряженной остается ситуация на Покровском направлении: 65 атак в районах Владимировки, Шахового, Дорожного, Паньковки, Новоекономического, Молодецкого и других населенных пунктов. Пять столкновений продолжаются до сих пор. По предварительным данным, обезврежено 130 оккупантов, 89 из которых безвозвратно, а украинские воины уничтожили одну бронемашину, семь беспилотников, четыре автомобиля и три мотоцикла врага.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 22 атаки в Запорожье, Андреевке-Клевцовом, Александрограде и других населенных пунктах, еще два боевых столкновения продолжаются. На Гуляйпольском агрессор нанес авиаудар по Зализничному, а на Ореховском отбито 16 атак в направлении Плавней, Приморского и вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки и Степного; четыре столкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Николаевке и совершил безрезультатную попытку приблизиться к позициям вблизи Антоновского моста.
Черниговщина частично без света из-за новой атаки РФ: возможны перебои с водой20.10.25, 22:41 • 528 просмотров