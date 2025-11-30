Знищили 53 і взяли в полон 19 росіян: ЗСУ вибили окупантів з Іванівки на Дніпропетровщині.
Київ • УНН
Сили оборони України звільнили Іванівку на Дніпропетровщині, вибивши російських окупантів. Бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти знищили 53 та взяли в полон 19 російських військових.
Сили оборони України вибили російських окупантів з населеного пункту Іванівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deepstate.
Деталі
Бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт і вибили окупантів з південних околиць села. Українці знищили 53 і взяли в полон 19 російських військових.
Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від окупантів, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права
Один з полонених, ймовірно, мобілізований на тимчасово окупованій територій, зачитав вірш Тараса Шевченка "Заповіт".
Додатково
росіяни захопили Іванівку в жовтні 2025 року. Вони форсували річку Вовча, увірвалися до села та закріпилися на вигідних позиціях.
Нагадаємо
