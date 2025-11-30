$42.190.00
Facebook

Знищили 53 і взяли в полон 19 росіян: ЗСУ вибили окупантів з Іванівки на Дніпропетровщині.

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Сили оборони України звільнили Іванівку на Дніпропетровщині, вибивши російських окупантів. Бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти знищили 53 та взяли в полон 19 російських військових.

Знищили 53 і взяли в полон 19 росіян: ЗСУ вибили окупантів з Іванівки на Дніпропетровщині.

Сили оборони України вибили російських окупантів з населеного пункту Іванівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deepstate.

Деталі

Бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт і вибили окупантів з південних околиць села. Українці знищили 53 і взяли в полон 19 російських військових.

Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від окупантів, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права

- йдеться в дописі Deepstate.

Один з полонених, ймовірно, мобілізований на тимчасово окупованій територій, зачитав вірш Тараса Шевченка "Заповіт".

Додатково

росіяни захопили Іванівку в жовтні 2025 року. Вони форсували річку Вовча, увірвалися до села та закріпилися на вигідних позиціях.

Нагадаємо

У Інституті вивчення війни зазначили, що російський диктатор володимир путін та пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна