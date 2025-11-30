Уничтожили 53 и взяли в плен 19 россиян: ВСУ выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине
Киев • УНН
Силы обороны Украины освободили Ивановку на Днепропетровщине, выбив российских оккупантов. Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили 53 и взяли в плен 19 российских военных.
Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Ивановка на Днепропетровщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deepstate.
Детали
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты зачистили населенный пункт и выбили оккупантов с южных окраин села. Украинцы уничтожили 53 и взяли в плен 19 российских военных.
Они накормлены и им оказана медицинская помощь. В отличие от оккупантов, мы максимально соблюдаем нормы международного права
Один из пленных, вероятно, мобилизованный на временно оккупированной территории, зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт".
Дополнительно
россияне захватили Ивановку в октябре 2025 года. Они форсировали реку Волчья, ворвались в село и закрепились на выгодных позициях.
Напомним
В Институте изучения войны отметили, что российский диктатор владимир путин и пропагандисты страны-агрессора распространяют дезинформацию о якобы "неминуемом обвале" линии фронта в Украине.