15:17 • 1736 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
11:44 • 8096 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 13122 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 16746 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 26523 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36482 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 29672 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26500 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23408 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17887 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
Графики отключений электроэнергии
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 29791 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 77160 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 60911 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 69144 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 67590 просмотра
Уничтожили 53 и взяли в плен 19 россиян: ВСУ выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Силы обороны Украины освободили Ивановку на Днепропетровщине, выбив российских оккупантов. Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили 53 и взяли в плен 19 российских военных.

Уничтожили 53 и взяли в плен 19 россиян: ВСУ выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине

Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Ивановка на Днепропетровщине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deepstate.

Детали

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты зачистили населенный пункт и выбили оккупантов с южных окраин села. Украинцы уничтожили 53 и взяли в плен 19 российских военных.

Они накормлены и им оказана медицинская помощь. В отличие от оккупантов, мы максимально соблюдаем нормы международного права

- говорится в сообщении Deepstate.

Один из пленных, вероятно, мобилизованный на временно оккупированной территории, зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Заповіт".

Дополнительно

россияне захватили Ивановку в октябре 2025 года. Они форсировали реку Волчья, ворвались в село и закрепились на выгодных позициях.

Напомним

В Институте изучения войны отметили, что российский диктатор владимир путин и пропагандисты страны-агрессора распространяют дезинформацию о якобы "неминуемом обвале" линии фронта в Украине.

Евгений Устименко

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина