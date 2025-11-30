путін бреше про "обвал фронту" в Україні - ISW
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін і пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні. Однак це не є правдою, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.
Деталі
Аналітики Інституту вважають, що росіяни навмисно поширюють ці меседжі з метою змусити Україну і країни Заходу погодитися на умови кремля, адже путін не може військовим шляхом отримати перемогу.
російські ЗМІ намагаються підкріпити зусилля Кремля щодо створення враження, що російські війська неминуче прорвуть ділянки фронту в Україні, знищать найбоєздатніші українські підрозділи та загалом зруйнують боєздатність ЗСУ, тож Україна та Захід повинні негайно поступитися вимогами рф, перш ніж ситуація для України погіршиться
І хоча ситуація на деяких ділянках фронту є серйозною, зокрема на Покровському та Гуляйпільському напрямках, твердження путіна та російських державних "ЗМІ" "є перебільшеними та не відповідають реаліям на полі бою", додали в ISW.
Нагадаємо
володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США.