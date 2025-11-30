$42.190.00
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Facebook

путін бреше про "обвал фронту" в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 44 перегляди

російський диктатор володимир путін та пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це робиться для того, щоб змусити Україну і Захід погодитися на умови кремля.

путін бреше про "обвал фронту" в Україні - ISW

російський диктатор володимир путін і пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні. Однак це не є правдою, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

Аналітики Інституту вважають, що росіяни навмисно поширюють ці меседжі з метою змусити Україну і країни Заходу погодитися на умови кремля, адже путін не може військовим шляхом отримати перемогу.

російські ЗМІ намагаються підкріпити зусилля Кремля щодо створення враження, що російські війська неминуче прорвуть ділянки фронту в Україні, знищать найбоєздатніші українські підрозділи та загалом зруйнують боєздатність ЗСУ, тож Україна та Захід повинні негайно поступитися вимогами рф, перш ніж ситуація для України погіршиться

- йдеться в публікації.

І хоча ситуація на деяких ділянках фронту є серйозною, зокрема на Покровському та Гуляйпільському напрямках, твердження путіна та російських державних "ЗМІ" "є перебільшеними та не відповідають реаліям на полі бою", додали в ISW.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що юридичне визнання російської окупації Криму і Донбасу має стати одним з ключових питань на майбутніх переговорах між рф та США.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна