путин лжет об "обвале фронта" в Украине - ISW
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин и пропагандисты страны-агрессора распространяют дезинформацию о якобы "неминуемом обвале" линии фронта в Украине. Аналитики Института изучения войны считают, что это делается для того, чтобы заставить Украину и Запад согласиться на условия кремля.
Детали
Аналитики Института считают, что россияне намеренно распространяют эти месседжи с целью заставить Украину и страны Запада согласиться на условия кремля, ведь путин не может военным путем одержать победу.
российские СМИ пытаются подкрепить усилия кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно прорвут участки фронта в Украине, уничтожат самые боеспособные украинские подразделения и в целом разрушат боеспособность ВСУ, поэтому Украина и Запад должны немедленно уступить требованиям рф, прежде чем ситуация для Украины ухудшится
И хотя ситуация на некоторых участках фронта является серьезной, в частности на Покровском и Гуляйпольском направлениях, утверждения путина и российских государственных "СМИ" "являются преувеличенными и не соответствуют реалиям на поле боя", добавили в ISW.
Напомним
владимир путин заявил, что юридическое признание российской оккупации Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах между рф и США.