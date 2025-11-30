путин лжет об "обвале фронта" в Украине - ISW

российский диктатор владимир путин и пропагандисты страны-агрессора распространяют дезинформацию о якобы "неизбежном обвале" линии фронта в Украине. Однако это не является правдой, сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Аналитики Института считают, что россияне намеренно распространяют эти месседжи с целью заставить Украину и страны Запада согласиться на условия кремля, ведь путин не может военным путем одержать победу.

российские СМИ пытаются подкрепить усилия кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно прорвут участки фронта в Украине, уничтожат самые боеспособные украинские подразделения и в целом разрушат боеспособность ВСУ, поэтому Украина и Запад должны немедленно уступить требованиям рф, прежде чем ситуация для Украины ухудшится