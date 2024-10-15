Жінки та ветерани освоюють аграрні професії: Україна за підтримки ООН впроваджує нові програми в агросфері
Київ • УНН
Віталій Коваль зустрівся з гендиректором FAO Цюєм Дуньюєм в Італії. Обговорили програми підтримки аграріїв, експорт продукції з доданою вартістю та нові напрями співпраці між Мінагрополітики та FAO.
Під час Всесвітнього Дня продовольства (World Food Day), що проходить в Італії, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з Генеральним директором продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Цюєм Дуньюєм в Італії. Вони обговорили нових аграрних програм в Україні підтримку з боку FAO. Про це УНН пише з посиланням на Мінагро.
Дякуємо FAO за програми підтримки аграрного сектору, які вже діють в Україні. Зокрема, рукави для зберігання зерна на прифронтових територіях. Це дуже важливо для наших фермерів
Міністр підкреслив важливість придбання продукції у вітчизняних фермерів для допомоги таким країнам, як Судан, Палестина, Ліван та інші. За його словами, таким чином Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) підтримує одразу кілька держав.
Коваль зазначив, що одне з ключових завдань українського аграрного сектору на сьогодні – це глибока переробка та експорт продукції з доданою вартістю. Це дозволить створити нові робочі місця в країні та підвищити дохід від експорту аграрної продукції.
Під час зустрічі Віталій Коваль і Цюй Дуньюй також обговорили важливість підтримки програм FAO, спрямованих на освоєння нових аграрних професій українськими жінками та ветеранами, що сприятиме їхній реабілітації та соціалізації.
Цюй Дуньюй підкреслив, що Україна буде отримувати більше підтримки. Сторони домовилися провести аналіз нових напрямів для можливої співпраці між Міністерством аграрної політики України та FAO.
Нагадаємо
З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - продукція українських аграріїв.
Україна планує розвивати аграрну дипломатію за підтримки FAO11.10.24, 15:56 • 16412 переглядiв