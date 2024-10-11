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Понад 50 млн тонн української агропродукції транспортовано морським коридором - Мінвідновлення

Київ • УНН

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З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - аграрна продукція. Експорт здійснювався у 50 країн світу, а цілодобовий режим збільшив показники на 20%.

Понад 50 млн тонн української агропродукції транспортовано морським коридором - Мінвідновлення

З початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - продукція українських аграріїв. Про це повідомляє Міністерство відновлення України, передає УНН.

Деталі

Від початку роботи Українського морського коридору порти Великої Одеси обробили вже 75 млн тонн вантажів, з яких 50,1 млн тонн - продукція українських аграріїв. Українські товари експортували в 50 країн світу у всіх напрямках - Африка, Азія, Європа та Америка

- повідомили в міністерстві.

В міністерстві зазначили, що з 15 березня коридор, що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у цілодобовому режимі, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції на 20%.

Нагадаємо

З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 11,7 млн тонн зерна.

Павло Башинський

Павло Башинський

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