Експорт зерна у цьому сезоні на 58% більший за торішній
Київ • УНН
З 1 липня Україна експортувала 11,739 млн тонн зернових, що на 58,2% більше, ніж торік. Експорт включає 6,798 млн тонн пшениці, 1,551 млн тонн ячменю та 3,120 млн тонн кукурудзи.
З початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт вже 11,7 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
Деталі
За наведеними даними, станом на 11 жовтня, у 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 11,739 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 58,2% більше, ніж на аналогічну дату 2023/24 МР.
При цьому у жовтні експортовано вже 1,291 млн тонн зерна, що майже удвічі більше, ніж за той же період торік.
Зокрема у 2024/25 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 6,798 млн тонн;
- ячменю - 1,551 млн тонн;
- жита - 10,5 тис. тонн;
- кукурудзи - 3,120 млн тонн.
Експорт борошна становив 21,2 тис. тонн.
Експорт України зріс на 36% за 9 місяців - Шмигаль08.10.24, 12:33 • 10512 переглядiв