Экспорт зерна в этом сезоне на 58% больше прошлогоднего
Киев • УНН
С 1 июля Украина экспортировала 11,739 млн тонн зерновых, что на 58,2% больше, чем в прошлом году. Экспорт включает 6,798 млн тонн пшеницы, 1,551 млн тонн ячменя и 3,120 млн тонн кукурузы.
С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11,7 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 11 октября, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 11,739 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 58,2% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.
При этом в октябре экспортировано уже 1,291 млн тонн зерна, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:
- пшеницы - 6,798 млн тонн;
- ячменя - 1,551 млн тонн;
- ржи - 10,5 тыс. тонн;
- кукурузы - 3,120 млн тонн.
Экспорт муки составил 21,2 тыс. тонн.
Экспорт Украины вырос на 36% за 9 месяцев - Шмыгаль8 октября 2024, 09:33 • 10031 просмотр