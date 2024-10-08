Экспорт Украины вырос на 36% за 9 месяцев - Шмыгаль

Украинский экспорт за январь-сентябрь 2024 года составил почти 100 млн тонн, что на 36% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении это составляет 28,9 млрд долларов, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Детали

«Одним из главных источников нашей финансовой устойчивости являются доходы от украинского экспорта. В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 млн тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году. То есть за 9 месяцев мы экспортировали столько же, сколько за весь прошлый год. В денежном выражении - это 28,9 млрд долларов», - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам главы правительства, это стало возможным «благодаря функционированию Черноморского морского коридора, благодаря государственной поддержке украинских экспортеров, благодаря добросовестной работе предпринимателей в экспортоориентированных отраслях экономики».

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