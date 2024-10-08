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Експорт України зріс на 36% за 9 місяців - Шмигаль

Експорт України зріс на 36% за 9 місяців - Шмигаль

Київ • УНН

 • 10509 перегляди

Український експорт за січень-вересень 2024 року склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж торік. У грошовому вимірі це становить 28,9 млрд доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Український експорт за січень-вересень 2024 року становив майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж торік. У грошовому вимірі це становить 28,9 млрд доларів, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Деталі

"Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі - це 28,9 млрд доларів", - написав Шмигаль у Telegram.

Зі слів очільника уряду, це стало можливим "завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки".

Дефіцит торгівлі України товарами сягнув 20,5 млрд дол.: куди продавали і де купували найбільше07.10.24, 14:56 • 11727 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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