Експорт України зріс на 36% за 9 місяців - Шмигаль
Київ • УНН
Український експорт за січень-вересень 2024 року склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж торік. У грошовому вимірі це становить 28,9 млрд доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Український експорт за січень-вересень 2024 року становив майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж торік. У грошовому вимірі це становить 28,9 млрд доларів, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок за підсумками засідання уряду, пише УНН.
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"Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі - це 28,9 млрд доларів", - написав Шмигаль у Telegram.
Зі слів очільника уряду, це стало можливим "завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки".
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