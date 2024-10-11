Более 50 млн тонн украинской агропродукции транспортировано по морскому коридору - Минобновление
Киев • УНН
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - аграрная продукция. Экспорт осуществлялся в 50 стран мира, а круглосуточный режим увеличил показатели на 20%.
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, передает УНН.
Детали
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев. Украинские товары экспортировали в 50 стран мира по всем направлениям - Африка, Азия, Европа и Америка
В министерстве отметили, что с 15 марта коридор, проходящий через порты «Большой Одессы», начал работу в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.
Напомним,
С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11,7 млн тонн зерна.