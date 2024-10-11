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Более 50 млн тонн украинской агропродукции транспортировано по морскому коридору - Минобновление

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11 октября 2024, 15:24  •  1357 просмотра

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С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - аграрная продукция. Экспорт осуществлялся в 50 стран мира, а круглосуточный режим увеличил показатели на 20%.

С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины, передает УНН.

Детали

С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев. Украинские товары экспортировали в 50 стран мира по всем направлениям - Африка, Азия, Европа и Америка

- сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что с 15 марта коридор, проходящий через порты «Большой Одессы», начал работу в круглосуточном режиме, что увеличило показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%.

Напомним,

С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11,7 млн тонн зерна.

Павел Башинский

Павел Башинский

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