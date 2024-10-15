Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере
Киев • УНН
Виталий Коваль встретился с гендиректором FAO Цюем Дуньюем в Италии. Обсудили программы поддержки аграриев, экспорт продукции с добавленной стоимостью и новые направления сотрудничества между Минагрополитики и FAO.
Во время Всемирного Дня продовольствия (World Food Day), который проходит в Италии, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с Генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюем Дуньюем в Италии. Они обсудили новых аграрных программ в Украине поддержку со стороны FAO. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минагро.
Спасибо FAO за программы поддержки аграрного сектора, которые уже действуют в Украине. В частности, рукава для хранения зерна на прифронтовых территориях. Это очень важно для наших фермеров
Министр подчеркнул важность приобретения продукции у отечественных фермеров для помощи таким странам, как Судан, Палестина, Ливан и другие. По его словам, таким образом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поддерживает сразу несколько государств.
Коваль отметил, что одна из ключевых задач украинского аграрного сектора на сегодня - это глубокая переработка и экспорт продукции с добавленной стоимостью. Это позволит создать новые рабочие места в стране и повысить доход от экспорта аграрной продукции.
Во время встречи Виталий Коваль и Цюй Дуньюй также обсудили важность поддержки программ FAO, направленных на освоение новых аграрных профессий украинскими женщинами и ветеранами, что будет способствовать их реабилитации и социализации.
Цюй Дуньюй подчеркнул, что Украина будет получать больше поддержки. Стороны договорились провести анализ новых направлений для возможного сотрудничества между Министерством аграрной политики Украины и FAO.
Напомним
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев.
Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO11 октября 2024, 12:56 • 15853 просмотра