Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере

ukenru
Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  40140 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  61826 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  65039 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  100074 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  119477 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122053 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  135791 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139396 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  140658 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  158413 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Северная Корея взорвала участки межкорейской дороги на границе

Северная Корея взорвала участки межкорейской дороги на границе

  •  21079 просмотра
Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

Николаев под обстрелом: в результате ракетной атаки количество пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла

  •  42582 просмотра
За сутки враг потерял 1210 военных и 13 танков

За сутки враг потерял 1210 военных и 13 танков

  •  17839 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  74584 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  44949 просмотра
публикации
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  44949 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  74584 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  119477 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  124003 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

14 октября 2024, 13:23  •  126767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  116957 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  120074 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  106430 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  106872 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  106381 просмотра
Актуальное
Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере

Женщины и ветераны осваивают аграрные профессии: Украина при поддержке ООН внедряет новые программы в агросфере

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 13:39  •  3336 просмотра

Read in English

Виталий Коваль встретился с гендиректором FAO Цюем Дуньюем в Италии. Обсудили программы поддержки аграриев, экспорт продукции с добавленной стоимостью и новые направления сотрудничества между Минагрополитики и FAO.

Во время Всемирного Дня продовольствия (World Food Day), который проходит в Италии, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с Генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюем Дуньюем в Италии. Они обсудили новых аграрных программ в Украине поддержку со стороны FAO. Об этом УНН пишет с ссылкой на Минагро.

Спасибо FAO за программы поддержки аграрного сектора, которые уже действуют в Украине. В частности, рукава для хранения зерна на прифронтовых территориях. Это очень важно для наших фермеров

- сказал Коваль.

Министр подчеркнул важность приобретения продукции у отечественных фермеров для помощи таким странам, как Судан, Палестина, Ливан и другие. По его словам, таким образом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поддерживает сразу несколько государств.

Коваль отметил, что одна из ключевых задач украинского аграрного сектора на сегодня - это глубокая переработка и экспорт продукции с добавленной стоимостью. Это позволит создать новые рабочие места в стране и повысить доход от экспорта аграрной продукции.

Во время встречи Виталий Коваль и Цюй Дуньюй также обсудили важность поддержки программ FAO, направленных на освоение новых аграрных профессий украинскими женщинами и ветеранами, что будет способствовать их реабилитации и социализации.

Цюй Дуньюй подчеркнул, что Украина будет получать больше поддержки. Стороны договорились провести анализ новых направлений для возможного сотрудничества между Министерством аграрной политики Украины и FAO.

Напомним 

С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - продукция украинских аграриев.

Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO11 октября 2024, 12:56 • 15853 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
livanЛиван
italiyaИталия
ukrainaУкраина
sudanСудан
gosudarstvo-palestinaГосударство Палестина
odessaОдесса