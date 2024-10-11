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Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO

Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:56  •  4717 просмотра

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Министерство аграрной политики Украины обсудило с FAO реализацию проекта по развитию аграрной дипломатии. Планируется подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках.

Минагрополитики при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) планирует развивать аграрную дипломатию. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время визита в Венгрию, передает УНН.

По данным ведомства, возможность реализации пилотного проекта по развитию аграрной дипломатии обсудили во время встречи Виталия Коваля с Председателем регионального офиса FAO для Европы и центральной Азии Видречем Гуцу и их командой.

"Цель аграрной дипломатии - на базе профильных высших учебных заведений подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках. Речь идет о так называемых аграрных атташе при дипломатических и торговых учреждениях за рубежом", - отметил Виталий Коваль.

Правительство поддержало законопроект о введении электронной системы в земельной сфере - Минагрополитики11 октября 2024, 10:46 • 10175 просмотров

Министр агрополитики сообщил, что команда FAO подтвердила заинтересованность в реализации такого проекта. Минагрополитики уже работает с FAO над следующими шагами.

Кроме того, Виталий Коваль и Видреч Гуцу обсудили следующие вопросы:

новые гранты для украинских аграриев. В частности, для автоматизации процессов производства и увеличения объемов продукции с добавленной стоимостью;

обеспечение фермеров генераторами. Особенно тех, кто занимается животноводством;

важность привлечения экспертов для адаптации сельскохозяйственной отрасли к европейским требованиям на пути Украины в ЕС;

переход на газогенераторы;

климатические программы для Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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