Украина планирует развивать аграрную дипломатию при поддержке FAO
Киев • УНН
Министерство аграрной политики Украины обсудило с FAO реализацию проекта по развитию аграрной дипломатии. Планируется подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках.
Минагрополитики при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) планирует развивать аграрную дипломатию. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время визита в Венгрию, передает УНН.
По данным ведомства, возможность реализации пилотного проекта по развитию аграрной дипломатии обсудили во время встречи Виталия Коваля с Председателем регионального офиса FAO для Европы и центральной Азии Видречем Гуцу и их командой.
"Цель аграрной дипломатии - на базе профильных высших учебных заведений подготовить специалистов для продвижения украинской сельхозпродукции на международных рынках. Речь идет о так называемых аграрных атташе при дипломатических и торговых учреждениях за рубежом", - отметил Виталий Коваль.
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Министр агрополитики сообщил, что команда FAO подтвердила заинтересованность в реализации такого проекта. Минагрополитики уже работает с FAO над следующими шагами.
Кроме того, Виталий Коваль и Видреч Гуцу обсудили следующие вопросы:
новые гранты для украинских аграриев. В частности, для автоматизации процессов производства и увеличения объемов продукции с добавленной стоимостью;
обеспечение фермеров генераторами. Особенно тех, кто занимается животноводством;
важность привлечения экспертов для адаптации сельскохозяйственной отрасли к европейским требованиям на пути Украины в ЕС;
переход на газогенераторы;
климатические программы для Украины.