Правительство поддержало законопроект о введении электронной системы в земельной сфере - Минагрополитики
Киев • УНН
Кабмин одобрил проект закона о введении электронной системы взаимодействия в сфере землеустройства и оценки земель. Система будет работать на базе Госземкадастра и упростит процедуры в земельных отношениях.
Правительство поддержало законопроект Минагрополитики, который вводит электронную систему взаимодействия субъектов землеустройства и субъектов оценочной деятельности. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает УНН.
Детали
Как объяснил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет о правительственном проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения электронной системы взаимодействия субъектов землеустройства и субъектов оценочной деятельности» (рег. №12107).
Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, Законы Украины «О землеустройстве», «Об оценке земель», «О Государственном земельном кадастре».
В частности предлагается ввести электронную систему, которая будет работать на базе Государственного земельного кадастра и в разы упростит процедуры в сфере земельных отношений.
Электронная система взаимодействия в земельной сфере - это об открытости, прозрачности и минимизации человеческого фактора и коррупционных рисков. Каждый аграрий сможет получить все необходимые справки в электронной системе и для этого не нужно будет ездить по нескольким инстанциям. Минагрополитики продолжает работать над цифровизацией аграрной отрасли. Наша цель - сделать единое окно услуг для аграриев
По его словам, электронная система в сфере земельных отношений поможет:
- получить разрешения на разработку документации по землеустройству и оценке земель. Заключить соответствующие договоры и утвердить документацию;
- внести сведения (изменения) об объектах Государственного земельного кадастра;
- заключить договоры аренды на землю, сервитуты, суперфиция, эмфитевзиса; государственную регистрацию земельных участков;
- получить консалтинговые услуги по вопросам землеустройства или согласие на разделение и объединение земельных участков и прочее.
Также пользователь сможет просматривать состояние рассмотрения поданных документов в режиме реального времени.
Напомним,
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление с 2025 года до 1 января 2028 года срок оформления права собственности на земельные паи.