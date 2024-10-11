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Актуальное
Правительство поддержало законопроект о введении электронной системы в земельной сфере - Минагрополитики

Правительство поддержало законопроект о введении электронной системы в земельной сфере - Минагрополитики

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 10:46  •  2696 просмотра

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Кабмин одобрил проект закона о введении электронной системы взаимодействия в сфере землеустройства и оценки земель. Система будет работать на базе Госземкадастра и упростит процедуры в земельных отношениях.

Правительство поддержало законопроект  Минагрополитики, который вводит электронную систему взаимодействия субъектов землеустройства и субъектов оценочной деятельности. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает УНН.

Детали 

Как объяснил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет  о правительственном проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения электронной системы взаимодействия субъектов землеустройства и субъектов оценочной деятельности» (рег. №12107).

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины, Законы Украины «О землеустройстве», «Об оценке земель», «О Государственном земельном кадастре».

В частности предлагается ввести электронную систему, которая будет работать на базе Государственного земельного кадастра и в разы упростит процедуры в сфере земельных отношений.

Электронная система взаимодействия в земельной сфере - это об открытости, прозрачности и минимизации человеческого фактора и коррупционных рисков. Каждый аграрий сможет получить все необходимые справки в электронной системе и для этого не нужно будет ездить по нескольким инстанциям. Минагрополитики продолжает работать над цифровизацией аграрной отрасли. Наша цель - сделать единое окно услуг для аграриев

 - подчеркнул Виталий Коваль.

По его словам, электронная система в сфере земельных отношений поможет:

  • получить разрешения на разработку документации по землеустройству и оценке земель. Заключить соответствующие договоры и утвердить документацию;
  • внести сведения (изменения) об объектах Государственного земельного кадастра;
  • заключить договоры аренды на землю, сервитуты, суперфиция, эмфитевзиса; государственную регистрацию земельных участков;
  • получить консалтинговые услуги по вопросам землеустройства или согласие на разделение и объединение земельных участков и прочее.

Также пользователь сможет просматривать состояние рассмотрения поданных документов в режиме реального времени.

Напомним,

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление с 2025 года до 1 января 2028 года срок оформления права собственности на земельные паи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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