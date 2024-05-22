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Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї

Рада продовжила ще на 3 роки строк оформлення права власності на земельні паї

Київ • УНН

 • 14432 перегляди

Верховна Рада продовжила термін реєстрації прав власності на земельні частки з 2025 року до 1 січня 2028 року.

Верховна Рада ухвалила у другому читання законопроєкт, що передбачає продовження з 2025 року до 1 січня 2028 року строк оформлення права власності на земельні паї. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку проєкту закону №11150.

№11150 - захист інтересів власників земельних паїв. В цілому – 243

- повідомив Железняк.

За нинішнім законодавством, власники невитребуваних земельних часток (паїв) або їхні спадкоємці, хто не встиг оформити право власності на земельний пай, повинен це зробити до 1 січня 2025 року. Люди, які цього не зроблять, будуть вважатися такими, що відмовилися від одержання земельної ділянки. Безхазяйні землі передадуть у комунальну власність територіальної громади, де вони розташовані.

Проектом закону пропонують продовжити з 2025 року до 1 січня 2028 року строк оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

Нагадаємо

Відповідний законопроєкт було підтримано у першому читання наприкінці квітня.

Рада попередньо ухвалила законопроєкт про боротьбу з електронним шахрайством та "кол-центрами"22.05.24, 14:17 • 16727 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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