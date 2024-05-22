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Рада попередньо ухвалила законопроєкт про боротьбу з електронним шахрайством та "кол-центрами"

Рада попередньо ухвалила законопроєкт про боротьбу з електронним шахрайством та "кол-центрами"

Київ • УНН

 • 16727 перегляди

Верховна Рада України ухвалила законопроект, що встановлює кримінальну відповідальність за електронне та комунікаційне шахрайство, включаючи позбавлення волі на строк до 12 років за інтернет-шахрайство, вчинене у воєнний час.

Верховна Рада хвалила за основу законопроєкт щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та законопроєкт №10190.

Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами. За основу – 267

- повідомив Железняк.

Згідно з законопроєктом, планується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 191-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство". Це означає "протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій".

За інтернет шахрайство планується встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо інтернет шахрайство було вчинено групою людей, то планується позбавляти волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років. У воєнний час - позбавлення волі від 7 до 12 років.

Передбачається покарання і за створення шахрайської групи. За таке порушення для організатора буде передбачатися позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Для учасників шахрайської групи буде передбачатися позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За пропонування до участі в шахрайській групі планується карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна, а у воєнний час - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо

Поліцейські екстрадували в Чехію шістьох шахраїв, які з колл-центру в Україні ошукали своїх співвітчизників на 5,5 млн грн, а отримані гроші переводили в криптовалюту або готівку для покупки елітних авто й нерухомості.

Знущались та вистрелили в ногу: організаторів колл-центру підозрюють у викраденні 19-річного хлопця15.09.23, 16:24 • 285042 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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