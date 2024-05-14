Шістьох шахраїв екстрадували до Чехії за схему на 5,5 млн грн: гроші переводили у криптовалюту і готівку для покупки елітних авто й нерухомості

ukenru
14:28 • 51876 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 56779 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 68314 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 66311 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 79158 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 87889 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 119298 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139506 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141117 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 262642 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.5 м/с
39 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 59535 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 50790 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 61547 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 54471 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 46365 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 51774 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 262585 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 374101 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 388176 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 302614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 18857 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 18511 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 66805 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 82833 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 93699 перегляди
Актуальне
Шістьох шахраїв екстрадували до Чехії за схему на 5,5 млн грн: гроші переводили у криптовалюту і готівку для покупки елітних авто й нерухомості

Шістьох шахраїв екстрадували до Чехії за схему на 5,5 млн грн: гроші переводили у криптовалюту і готівку для покупки елітних авто й нерухомості

Київ • УНН

 • 28494 перегляди

Поліція екстрадувала до Чехії шістьох шахраїв, які ошукали своїх співвітчизників на 5,5 мільйонів гривень з колл-центру в Україні, представляючись банківськими працівниками та виманюючи у жертв віддалений доступ або банківські реквізити, конвертуючи гроші в криптовалюту або готівку для купівлі предметів розкоші.

Поліцейські екстрадували в Чехію шістьох шахраїв, які з call-центру в Україні ошукали своїх співвітчизників на 5,5 млн грн, а отримані гроші переводили в криптовалюту або готівку для покупки елітних авто й нерухомості, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, усі вони були оголошені в міжнародний розшук за інші шахрайства у складі злочинної організації. Сьомого зловмисника екстрадують найближчим часом, вказали у поліції. 

"Припинення злочинної діяльності міжнародної злочинної організації і передача іноземним колегам злочинців з їх країни стало можливо завдяки The Joint Investigation Team (JIT) - угоди про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими поліцейськими", - ідеться у повідомленні.

Суть справи

За даними поліції, встановлено, що разом із двома українцями іноземні аферисти телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу, схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп'ютера. У деяких випадках виманили реквізити банківських карт і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито доставить її у безпечне місце, розповіли правоохоронці.

"Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували в криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень", - повідомили у поліції.

До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску "Краківець" Львівської області. За даними чеських проваджень, ці шахраї нанесли чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон, зазначили правоохоронці.

Доповнення

За даними поліції, це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
cheska-respublikaЧеська Республіка
ukrainaУкраїна
lvivЛьвів
odesaОдеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40