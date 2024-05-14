Шістьох шахраїв екстрадували до Чехії за схему на 5,5 млн грн: гроші переводили у криптовалюту і готівку для покупки елітних авто й нерухомості

Поліцейські екстрадували в Чехію шістьох шахраїв, які з call-центру в Україні ошукали своїх співвітчизників на 5,5 млн грн, а отримані гроші переводили в криптовалюту або готівку для покупки елітних авто й нерухомості, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, усі вони були оголошені в міжнародний розшук за інші шахрайства у складі злочинної організації. Сьомого зловмисника екстрадують найближчим часом, вказали у поліції.

"Припинення злочинної діяльності міжнародної злочинної організації і передача іноземним колегам злочинців з їх країни стало можливо завдяки The Joint Investigation Team (JIT) - угоди про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими поліцейськими", - ідеться у повідомленні.

Суть справи

За даними поліції, встановлено, що разом із двома українцями іноземні аферисти телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представлялись співробітниками державного контролюючого банківського органу, схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп'ютера. У деяких випадках виманили реквізити банківських карт і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито доставить її у безпечне місце, розповіли правоохоронці.

"Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували в криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень", - повідомили у поліції.

До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску "Краківець" Львівської області. За даними чеських проваджень, ці шахраї нанесли чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон, зазначили правоохоронці.

Доповнення

За даними поліції, це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.