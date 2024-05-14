Шестерых мошенников экстрадировали в Чехию за схему на 5,5 млн грн: деньги переводили в криптовалюту и наличные для покупки элитных авто и недвижимости

Полицейские экстрадировали в Чехию шестерых мошенников, которые из call-центра в Украине обманули своих соотечественников на 5,5 млн грн, а полученные деньги переводили в криптовалюту или наличные для покупки элитных авто и недвижимости, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, все они были объявлены в международный розыск за другие мошенничества в составе преступной организации. Седьмого злоумышленника экстрадируют в ближайшее время, указали в полиции.

"Прекращение преступной деятельности международной преступной организации и передача иностранным коллегам преступников из их страны стало возможно благодаря The Joint Investigation Team (JIT) - соглашения о создании совместной следственной группы, которая была заключена между украинскими и чешскими полицейскими", - говорится в сообщении.

Суть дела

По данным полиции, установлено, что вместе с двумя украинцами иностранные аферисты звонили своим соотечественникам в Чехию, используя виртуальную телефонию с подменой номера. Представлялись сотрудниками государственного контролирующего банковского органа, склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру. В некоторых случаях выманили реквизиты банковских карт и даже убедили потерпевших снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы доставит их в безопасное место, рассказали правоохранители.

"Полученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников. Таким образом мошенники обманули по меньшей мере шестнадцать граждан Чехии на 5,5 миллионов гривен", - сообщили в полиции.

К расследованию было привлечено более ста украинских и чешских полицейских. Мошенников задержали в конце апреля в Одессе, а уже 10 мая следователи Нацполиции под конвоем Нацгвардии передали их чешским правоохранительным органам в международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области. По данным чешских производств, эти мошенники нанесли чешским гражданам ущерб на 30 миллионов крон, отметили правоохранители.

Дополнение

По данным полиции, это уже третье успешное расследование по пресечению деятельности мошеннических call-центров с участием чешских граждан.