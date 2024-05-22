Рада предварительно приняла законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и"колл-центрами"

Верховная Рада приняла за основу законопроект об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект №10190.

Рада приняла в первом чтении законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами. За основу - 267 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, планируется дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 191-1"электронно-коммуникационное мошенничество". Это означает "противоправный сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций".

За интернет мошенничество планируется установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если интернет мошенничество было совершено группой людей, то планируется лишать свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. В военное время-лишение свободы от 7 до 12 лет.

Предусматривается наказание и за создание мошеннической группы. За такое нарушение для организатора будет предусматриваться лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Для участников мошеннической группы будет предусматриваться лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

За предложение к участию в мошеннической группе планируется наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества, а в военное время - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним

Полицейские экстрадировали в Чехию шестерых мошенников, которые из колл-центра в Украине обманули своих соотечественников на 5,5 млн грн, а полученные деньги переводили в криптовалюту или наличные для покупки элитных авто и недвижимости.

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