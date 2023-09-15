Издевались и выстрелили в ногу: организаторов колл-центра подозревают в похищении 19-летнего парня

Детали

Согласно материалам следствия, на спецлинию 102 обратился мужчина и сообщил, что его младшего брата незаконно похитили и лишили свободы двое мужчин в Голосеевском районе столицы.

Известно, что 19-летний потерпевший занимался поиском работы и встречался с работодателями, которых нашел по объявлению. Последние предложили ему место оператора в колл-центре, рассказали об условиях работы. Однако парню не понравился их вид деятельности и он отказался.

Через некоторое время «работодатели» обманом выманили потерпевшего на еще одну встречу, во время которой двое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли в арендованную квартиру. Там они психологически издевались над ним, били и совершили выстрел в ногу из пневматического оружия.

В дальнейшем парня вывезли в другой район столицы, где последний воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, смог убежать и сообщить родственникам о совершенном в отношении него преступлении.

В ходе неотложного обыска по месту жительства злоумышленников изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт совершения преступления.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.