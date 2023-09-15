Знущались та вистрелили в ногу: організаторів колл-центру підозрюють у викраденні 19-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Києві 19-річного хлопця, який не захотів влаштовуватись на роботу до колл-центру, викрали та вистрелили в ногу. У цьому злочині підозрюють двох чоловіків - організаторів колл-центру, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
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Згідно з матеріалами слідства, на спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його молодшого брата незаконно викрали та позбавили волі двоє чоловіків у Голосіївському районі столиці.
Відомо, що 19-річний потерпілий займався пошуком роботи та зустрічався з роботодавцями, яких знайшов за оголошенням. Останні запропонували йому місце оператора у колл-центрі, розказали про умови роботи. Проте хлопцю не сподобалися їх вид діяльності та він відмовився.
Через деякий час “роботодавці” обманом виманили потерпілого на ще одну зустріч, під якої двоє чоловіків насильно посадили його в автівку та відвезли до орендованої квартири. Там вони психологічно знущались над ним, били та здійснили постріл в ногу з пневматичної зброї.
У подальшому хлопця вивезли в інший район столиці, де останній скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомити родичам про скоєний відносно нього злочин.
У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання зловмисників вилучено речові докази, які підтверджують факт вчинення злочину.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України судом обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.