Рада продлила еще на 3 года срок оформления права собственности на земельные паи

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий продление с 2025 года до 1 января 2028 года срок оформления права собственности на земельные паи. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку проекта закона №11150.

№11150-защита интересов собственников земельных паев. В общей сложности-243 - сообщил Железняк.

По нынешнему законодательству, владельцы невостребованных земельных долей (паев) или их наследники, кто не успел оформить право собственности на земельный пай, должен это сделать до 1 января 2025 года. Люди, которые этого не сделают, будут считаться отказавшимися от получения земельного участка. Бесхозные земли передадут в коммунальную собственность территориальной общины, где они расположены.

Проектом закона предлагают продлить с 2025 года до 1 января 2028 года срок оформления невостребованных (нераспределенных) земельных участков, осуществления распределения земельных участков между владельцами земельных долей (паев) и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.

Напомним

Соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении в конце апреля.

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