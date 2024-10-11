Уряд підтримав законопроєкт про запровадження електронної системи в земельній сфері - Мінагрополітики
Київ • УНН
Кабмін схвалив проєкт закону про запровадження електронної системи взаємодії у сфері землеустрою та оцінки земель. Система працюватиме на базі Держземкадастру та спростить процедури в земельних відносинах.
Уряд підтримав законопроєкт Мінагрополітики, який запроваджує електронну систему взаємодії суб’єктів землеустрою та суб’єктів оціночної діяльності. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає УНН.
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Як пояснив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про урядовий проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб'єктів землеустрою та суб'єктів оціночної діяльності" (реєстр. №12107).
Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Законів України "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про Державний земельний кадастр".
Зокрема пропонується запровадити електронну систему, яка працюватиме на базі Державного земельного кадастру і в рази спростить процедури в сфері земельних відносин.
Електронна система взаємодії в земельній сфері - це про відкритість, прозорість і мінімізацію людського фактору та корупційних ризиків. Кожен аграрій зможе отримати всі необхідні довідки в електронній системі і для цього не потрібно буде їздити по декількох інстанціях. Мінагрополітики продовжує працювати над цифровізацією аграрної галузі. Наша мета – зробити єдине вікно послуг для аграріїв
За його словами, електронна система в сфері земельних відносин допоможе:
- отримати дозволи на розроблення документації із землеустрою та оцінки земель. Укласти відповідні договори та затвердити документацію;
- внести відомості (зміни) про об’єкти Державного земельного кадастру;
- укласти договори оренди на землю, сервітути, суперфіцію, емфітевзису; державну реєстрацію земельних ділянок;
- отримати консалтингові послуги з питань землеустрою або згоду на поділ та об’єднання земельних ділянок та інше.
Також користувач зможе переглядати стан розгляду поданих документів у режимі реального часу.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читання законопроєкт, що передбачає продовження з 2025 року до 1 січня 2028 року строк оформлення права власності на земельні паї.