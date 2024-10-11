Україна планує розвивати аграрну дипломатію за підтримки FAO
Київ • УНН
Міністерство аграрної політики України обговорило з FAO реалізацію проєкту з розвитку аграрної дипломатії. Планується підготувати фахівців для просування української сільгосппродукції на міжнародних ринках.
Мінагрополітики за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) планує розвивати аграрну дипломатію. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час візиту до Угорщини, передає УНН.
За даними відомства, можливість реалізації пілотного проєкту з розвитку аграрної дипломатії обговорили під час зустрічі Віталія Коваля з Головою регіонального офісу FAO для Європи та центральної Азії Відречем Гуцу та їхньою командою.
"Мета аграрної дипломатії – на базі профільних закладів вищої освіти підготувати фахівців для просування української сільгосппродукції на міжнародних ринках. Йдеться про так званих аграрних аташе при дипломатичних та торговельних установах за кордоном", - зазначив Віталій Коваль.
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Міністр агрополітики повідомив, що команда FAO підтвердила зацікавленість в реалізації такого проєкту. Мінагрополітики вже працює з FAO над наступними кроками.
Крім того, Віталій Коваль та Відреч Гуцу обговорили такі питання:
нові гранти для українських аграріїв. Зокрема, для автоматизації процесів виробництва і збільшення обсягів продукції з доданою вартістю;
забезпечення фермерів генераторами. Особливо тих, хто займається тваринництвом;
важливість залучення експертів для адаптації сільськогосподарської галузі до європейських вимог на шляху України до ЄС;
перехід на газогенератори;
кліматичні програми для України.