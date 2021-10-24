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Зеркаль: росіяни готові по "Північному потоку-2" до кінця року прокачати 5,6 млрд кубометрів, ГТС України могла б 11

Київ • УНН

 • 22533 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему, яка готова прокачати більше газу, ніж це станом на сьогодні може зробити газопровід “Північний потік-2”. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в інтерв’ю україномовному виданню “Радіо Свобода”, що фінансується Конгресом США, передає УНН.

Зеркаль: росіяни готові по "Північному потоку-2" до кінця року прокачати 5,6 млрд кубометрів, ГТС України могла б 11

Цитата

“Шантаж вже дуже явний. Вони (росіяни — ред.) вже готові по “Північному потоку” прокачати до кінця цього року ще 5,6 мільярда кубометрів. А наша ГТС при цьому могла би прокачати 11. І вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися “потоки”, які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових “обіймах”, — сказала Лана Зеркаль.

Деталі

Вона визнала, що транзит українською газотранспортною системою скоротився, але деякі ймовірні обмеження, пов’язані із цим, не повинні зачепити пересічного українського споживача.

Доповнення

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон повідомив, що російський “Газпром” з початку цього року тричі зменшував обсяги транзиту газу українською газотранспортною системою.

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Додамо

Російська компанія “Газпром” зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня. Це сталося після того, як Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. Українська сторона обіцяла звернутися до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству у сфері енергетики. Очільник ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Країни викликали до своїх МЗС послів одна одної. Пізніше перед журналістами очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

Водночас Москва заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

Довідково

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

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