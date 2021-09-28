Кулеба про газову угоду Будапешта з "Газпромом": Україна розуміє, що виключення її зі схеми транзиту було вимогою РФ

Цитата:

“Я не хочу, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями. Ми або наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо право Угорщини укладати угоди з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що економічно Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав транзит через Україну. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина на цю вимогу пристала. Це не відповідає нашим інтересам, а ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія”, — сказав міністр.

Деталі

Дипломат закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції.

“Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зауважив Кулеба.

Він також нагадав, що Україна має намір звернутись до Єврокомісії з цього приводу.

“Важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку Європейського Союзу загалом”, — додав міністр.

Контекст

Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Сторони обмінялися викликами послів одна одної у зовнішньополітичні відомства.