МЗС України викликало посла Угорщини. Раніше аналогічно вчинили у Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести українську позицію. Про це журналісту УНН повідомив Ніколенко.
Ніколенко підтвердив, що МЗС Угорщини викликало посла України.
Цитата
“МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів”, — повідомив Ніколенко.
Що було раніше
У МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку щодо угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”.
Контекст
27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.
Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.