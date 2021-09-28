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МЗС України викликало посла Угорщини. Раніше аналогічно вчинили у Будапешті

Київ • УНН

 • 25780 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести українську позицію. Про це журналісту УНН повідомив Ніколенко.

Ніколенко підтвердив, що МЗС Угорщини викликало посла України.

Цитата

“МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів”, — повідомив Ніколенко.

Що було раніше

У МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку щодо угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”.

Контекст

27 вересня Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.

В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомив, що ініціював перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.

Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

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