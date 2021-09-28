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МИД Украины вызвал посла Венгрии. Ранее аналогично поступили в Будапеште

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести украинскую позицию. Об этом журналисту УНН сообщил Николенко.

Николенко подтвердил, что МИД Венгрии вызвало посла Украины.

Цитата

“МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с Газпромом наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям. Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов”, — сообщил Николенко.

Что было раньше

В МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора по соглашению Будапешта с российской компанией “Газпром”.

Контекст

27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия новому венгерско-российскому газовому соглашению с европейским законодательством в сфере энергетики.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

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