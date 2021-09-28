МИД Украины вызвал посла Венгрии. Ранее аналогично поступили в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести украинскую позицию. Об этом журналисту УНН сообщил Николенко.
Николенко подтвердил, что МИД Венгрии вызвало посла Украины.
Цитата
“МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с Газпромом наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям. Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов”, — сообщил Николенко.
Что было раньше
В МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора по соглашению Будапешта с российской компанией “Газпром”.
Контекст
27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.
В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.
МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.
Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия новому венгерско-российскому газовому соглашению с европейским законодательством в сфере энергетики.
Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.