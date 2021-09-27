Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешту з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Київ здивований і розчарований рішенням Угорщини укласти довгостроковий контракт з Росією на постачання газу в обхід України. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у понеділок Міністерством закордонних справ України, передає УНН.
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“Здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном „Газпромом“ на постачання газу в обхід України. Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року”, — йдеться в заяві.
Деталі
На думку МЗС, Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.
“З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто”, — заявили у відомстві.
Зазначається, що з 29 по 30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн.
Українська сторона ретельно готувалася до нього, небезпідставно розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах, зазначили дипломати.
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“Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи, створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки”, — наголосили в МЗС.
“Українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики”, — сказано в заяві.
Контекст
Як писав УНН, ще 30 серпня Угорщина і Росія досягли нової довгострокової угоди про постачання російського газу, яка вступить в силу з 1 жовтня 2021 року.
Нова угода з “Газпромом” розрахована на 15 років з можливістю зміни обсягів закупівлі газу через 10 років. “Газпром” щорічно буде поставляти 4,5 млрд куб.м природного газу в Угорщину.