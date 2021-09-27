Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии из-за газового соглашения Будапешта с Россией

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Киев удивлен и разочарован решением Венгрии заключить долгосрочный контракт с Россией на поставку газа в обход Украины. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник Министерством иностранных дел Украины, передает УНН.

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“Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном „Газпромом“ на поставку газа в обход Украины. Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года”, — говорится в заявлении.

Детали

По мнению МИД, Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, позволяющую кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

“С грустью отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто”, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что с 29 по 30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательства глав МИД двух стран.

Украинская сторона тщательно готовилась к нему, основания рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях, отметили дипломаты.

Цитата

“Сегодня МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия”, — отметили в МИД.

“Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики”, — говорится в заявлении.

Контекст

Как писал УНН, еще 30 августа Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которая вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Новое соглашение с “Газпромом” рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. “Газпром” ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб.м природного газа в Венгрию.

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