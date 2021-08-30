Угорщина домовилася з Росією про умови поставки газу за новим договором

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“Нова угода з „Газпромом“ розрахована на 15 років з можливістю зміни обсягів закупівлі газу через 10 років. „Газпром“ щорічно буде поставляти 4,5 млрд куб.м природного газу в Угорщину”, — сказав він, зазначивши, що 3,5 млрд будуть поставлятися через Сербію, а 1 млрд — через Австрію.

Сійярто також вказав, що завдяки новій угоді Угорщина купуватиме газ “за набагато більш вигідною ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується”.

Раніше

Глава МЗС Угорщини 4 червня заявив, що Будапешт почне здійснювати закупівлі газу через сербський напрямок до кінця року. Раніше влада Угорщини і “Газпром” у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму досягли попередньої угоди про постачання газу терміном на 15 років. У червні минулого року Угорщина домовилася з “Газпромом” про постачання з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року 4,2 млрд куб. м газу.