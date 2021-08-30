Венгрия договорилась с Россией об условиях поставки газа по новому договору
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой “Газпрома” Алексеем Миллером, пишет УНН.
Детали
“Новое соглашение с „Газпромом“ рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. „Газпром“ ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб.м природного газа в Венгрию”, — сказал он, отметив, что 3,5 млрд будут поставляться через Сербию, а 1 млрд — через Австрию.
Сийярто также указал, что благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ “по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает”.
Ранее
Глава МИД Венгрии 4 июня заявил, что Будапешт начнет осуществлять закупки газа через сербское направление до конца года. Ранее власти Венгрии и “Газпром” в рамках Петербургского международного экономического форума достигли предварительного соглашения о поставках газа сроком на 15 лет. В июне прошлого года Венгрия договорилась с “Газпромом” о поставках с октября 2020 года по октябрь 2021 года 4,2 млрд куб. м газа.