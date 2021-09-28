Газовий контракт Будапешта і Москви: МЗС Угорщини викликало посла України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку щодо угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.
Цитата
“... рішення українського уряду виступити проти цього договору з Європейською комісією глибоко обурливе... Українці не мають відношення до того, з ким ми згодні. Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості”, — написав Сийярто.
Деталі
Він заявив, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.
“Українського посла сьогодні запросили в МЗС”, — додав Сійярто.
Контекст
Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.
МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.
Українська сторона також звернеться до Комісії з надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.